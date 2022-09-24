Российские игроки произвели впечатление на тренировочном лагере «Ванкувер Кэнакс» | национальный вид спорта

Уистлер, Британская Колумбия — Уроки русского языка могут быть в будущем в Центре Элиаса Петерсона в Ванкувер Кэнакс.

Шведская звезда катается вместе с новичками Андреем Кузьменко и Ильей Михеевым на сборах в Уистлере, Британская Колумбия, на этой неделе, создав серию, которая, по словам Петерсона, может многое предложить.

Он сказал: «Я думаю, что мы все придумываем разные аспекты игры. Михеев, он очень быстрый, и он открыт для нас. И, может быть, мы с Кузьменко похожи в том, как мы играем».

«Ванкувер» приобрел Михеева на рынке свободных агентов в июле, а бывший «Торонто Мэйпл Лиф» подписал четырехлетний контракт на 19 миллионов долларов.

В прошлом сезоне 27-летний правый вингер набрал 32 очка в 53 играх за «Лифс», затем добавил два гола и сделал две результативные передачи в семи играх плей-офф.

26-летний Кузьменко переходит в «Кэнакс» из КХЛ по годовому контракту. Нападающий ростом 5 футов 11 дюймов и весом 194 фунта набрал 52 очка и 10 минут после пенальти в 45 играх за Санкт-Петербург в прошлом сезоне.

Михеев сказал, что этот дуэт знаком друг с другом, сыграв вместе «два поединка» в сборной России четыре или пять лет назад.

«Хорошо, — сказал он, — что мы можем говорить на одном языке, и я могу помочь ему понять, когда ему что-то говорят мужчины».

Оба новичка «очень опытны» и выделялись в первый день тренировочного сбора в четверг, сказал тренер «Кэнакс» Брюс Будро.

Он сказал: «В них видно мастерство, в кадре видно высвобождение. Я вообще не хочу проводить много сравнений, но высвобождение Кузьменко очень похоже на высвобождение (Алекса Овечкина), если смотреть на обоих с левая сторона».

«Я думаю, что они играли с энергией. И вы можете сказать, что они были здесь не просто так, они хотели произвести хорошее впечатление. Я думаю, что они это сделали».

Будро добавил, что вскоре болельщики будут очарованы не только игрой Кузьменко, но и его личностью.

Он сказал: «В первый день, когда я его увидел, я сказал: «Если этот человек так хорош, как рекламируется, он наводнит город».

Ванкувер произвел впечатление и на Кузьменко. Он в городе уже несколько недель, катается на коньках со своими новыми приятелями, исследует город, посещает концерты и футбольный матч в Ванкувере Уайткэпс.

«Ванкувер для меня прекрасный город, — сказал он. — Я люблю это место, горы, океан и лес. Я люблю его». «

Кузьменко с нетерпением ждет возможности увидеть, как его игра отразится на маленьком льду в НХЛ, и говорит, что любит играть в ограниченном пространстве.

Когда его спросили, может ли он быть более успешным на меньшей колоде, харизматичный нападающий улыбнулся.

Он сказал: «Посмотрим».

Ношение футболки «Кэнакс» было несколько сюрреалистичным для одного из других межсезонных приобретений команды.

Выросший в Салмон-Арм, Британская Колумбия, Ванкувер был командой, за которую болел Кертис Лазар. 27-летний нападающий сказал, что подписание контракта с клубом из его родного города в качестве свободного агента в июле было естественным.

«Это невероятно. Это все еще не особо мешало», — сказал он. И вы видели всю команду разработчиков, бывших игроков. Я имею в виду, я вырос, наблюдая за этими парнями, а теперь они тренируют меня или что-то в этом роде. Так что это довольно круто».

Лазар переходит в «Кэнакс» по однолетнему контракту на 1 миллион долларов после того, как в прошлом сезоне набрал 16 очков и 16 минут за «Бостон Брюинз».

Первоначально выбранный «Оттавой» под общим 17-м номером на драфте НХЛ 2013 года, форвард ростом шесть футов 203 фунта выступал за «Брюинз», «Сенаторз», «Калгари Флэймз» и «Баффало Сейбрз» на протяжении восьми сезонов в лиге.

На сборах он катается на коньках с новым товарищем по команде Дакотой Джошуа и центровым Джейсоном Дикинсоном.

«У него (Лазара) есть опыт, он агрессивен и играл с победителями», — сказал Будро. «Он хоккеист НХЛ, и вы даете ему шанс забить, и он забьет. Он будет забивать пенальти и много принесет этой команде».

«Возможность оказать влияние на лед для любимой команды — это особая возможность», — сказал Лазар.

Он видит большие перспективы для «Кэнакс», которые закончили прошлый сезон с пятью очками в плей-офф со счетом 40-30-12.

«Девять лет в лиге — это самые высокие навыки и скорость, которые я видел в любой команде, — сказал Лазар. — Нужно собраться вместе, играть усердно, как команда, и у нас все будет хорошо».

Этот отчет был впервые опубликован The Canadian Press 23 сентября 2022 года.