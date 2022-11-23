Российские игроки «Сан-Хосе Шаркс» ценят поддержку Майка Грира

САН-ХОСЕ — Единое сообщение генерального менеджера «Шаркс» Майка Гриера о возможных проблемах с визами для россиян, въезжающих в Чехию в следующем месяце, было громко и ясно слышно в раздевалке команды, особенно некоторыми игроками, которых это затронет.

Министерство иностранных дел Чехии недавно сообщило Национальной хоккейной лиге, что российским игрокам из составов «Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» не будут рады в стране из-за вторжения президента России Владимира Путина в Украину в начале этого года.

НХЛ заявила, что не ожидает никаких проблем для российских игроков, которые отправятся в Прагу 7 и 8 октября с «Хищниками», но не уточнила, почему. Грир тоже не ожидает никаких неприятностей, но позиция чешских официальных лиц вызывает хоть какие-то сомнения в том, что игры Мировой серии состоятся.

Несмотря на это, Грир сказал, что «Акулы» не оставят позади ни одного игрока, добавив: «Либо мы все уйдем, либо никто не уйдет».

«Это потрясающе», — сказал вингер «Шаркс» Евгений Свечников, оценивая комментарии Гриера. «Это заставляет вас чувствовать себя частью команды. Когда вы слышите такие вещи, это просто показывает вам нашу приверженность, понимаете?»

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил на этой неделе Associated Press, что «Чешская Республика или любая другая страна в (безвизовой) Шенгенской зоне не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию».

В тренировочном лагере «Акул» находятся четыре игрока российского происхождения. Место нападающего Александра Барабанова в составе надежно, в то время как Свечников, нападающий-новичок Данил Гущин и защитник Артемий Князев борются за несколько свободных мест в составе.

«Акулы» ожидают принять более 27 игроков в поездке по Европе, которая начнется 4 октября в Берлине перед короткой поездкой в ​​Прагу.

Английский у Барабанова ограниченный, но Князев сказал, что комментарии Гриера были переданы игрокам «Русских акул».

«Мы это видели и очень ценим, что организация нас поддерживает. Но это не наше дело. Об этом позаботится лига. Мы здесь только для того, чтобы сосредоточиться на хоккее», — сказал Князев. выбран «Шаркс» под 48-м номером в 2019 году.

Тем не менее, комментарии Грир были значимыми. «Для нас это действительно большое дело, — сказал Князев.

Центрфорвард «Шаркс» Томаш Хертель, один из самых выдающихся игроков НХЛ чешского происхождения, переживал за Барабанова, своего ловкого товарища по команде, почти весь прошлый сезон, потому что он, вероятно, был вовлечен в борьбу, не зависящую от него.

«Это не вина игрока, и он не должен быть оштрафован», — сказал Хертель. «Он один из самых приятных парней на свете. Я думаю, все бы пошли».

Они должны быть наказаны за это», — сказал Хертель. «Это не в их руках».

Тренер «Шаркс» Дэвид Куинн сказал, что он и его команда продолжат подготовку к началу регулярного сезона в соответствии с графиком.

«Мы готовимся так, как будто собираемся, пока нам не скажут, что мы не поедем, вот как я с этим справляюсь», — сказал Куинн.

Начиная с воскресной игры с «Лос-Анджелес Кингз» в SAP Center, «Шаркс» проводят показательные игры четыре из следующих шести дней, а 1 октября вылетают в Европу.

«У нас много работы изо дня в день: планирование упражнений, составление расписаний, выяснение того, кто будет играть в показательных играх и как мы будем справляться с каждым днем», — сказал Куинн. «Поэтому у меня нет достаточно времени, чтобы подумать об этом, пока они не скажут нам, что мы не пойдем или мы пойдем».

Впечатления от Карлсона: Куинну понравилось то, что он увидел от защитника Эрика Карлссона в течение двух дней тренировочного сбора.

Карлсон заканчивает сезон с 35 очками, поскольку из-за травм он не смог сыграть в 32 из 82 игр, что может лишить «Акул» шансов на выход в плей-офф. Но поскольку перед отъездом «Шаркс» в Европу было много тренировочных дней, Куинн сказал, что Карлсон был всем, на что он надеялся, он мог быть до сих пор.

«Разговаривая с ним этим летом, он определенно был очень взволнован предстоящим сезоном и сказал, что это было лучшее, что он чувствовал за долгое время. Первые пару дней это определенно проявилось», — сказал Куинн. «Мне понравилось то, что я увидел. первые пару дней. Мне нравится его трудовая этика. Мне нравится его отношение. Он отлично стартовал».

В настоящее время Карлссон играет в паре с Маркусом Нутиваара, и Куинн говорит, что хочет посмотреть, как эти два игрока работают друг с другом, прежде чем пробовать другую комбинацию.

«Сколько бы я ни думал об игроке, через три недели я могу по-другому относиться к группе людей. Кто-то в хорошем, а может и не в хорошем смысле», — сказал Куинн. «Это действительно происходит изо дня в день из-за того, что мы не знакомы с нашим составом».