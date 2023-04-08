Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что российские инженеры могли саботировать самолеты, направляемые в Украину.

Как сообщает Kiev Independent, Над недавно сообщил, что российские инженеры находились на авиабазе, где находятся несколько словацких истребителей МиГ-29. В конечном итоге самолеты были доставлены в Украину на фоне продолжающейся войны с Россией, которая началась 24 февраля 2022 года.

Как сообщает словацкая газета Dennikn, командующий ВВС Словакии Любомир Свобода сказал, что российские инженеры находились на авиабазе, потому что они больше знали о МиГ-29 и помогали в их ремонте.

«Они умели летать, но это не значит, что они также способны воевать», — цитирует Надя Kiev Independent. Дефекты появились только в тех частях, до которых доходят русские.

Украинские истребители МиГ-29 принимают участие в практических полетах для отработки системы боевых задач на учениях в 2016 году. 7 апреля 2023 года газета Kyiv Independent сообщила, что министр обороны Словакии заявил, что российские инженеры могли саботировать МиГ-29, отправили в Украину. Сергей Собинский/AFP/Getty

Комментарии Надя прозвучали вскоре после того, как Словакия объявила, что планирует отправить в Украину несколько МиГ-29 для помощи в борьбе с Россией.

«Первые четыре истребителя МиГ-29 переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики», — написал Над в своем посте в Facebook 23 марта. И это правительство продолжит помогать спасать невинных людей. Жив тот, кто по той или иной причине брошен на землю.

«Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится в Украине, и это Россия закончит войну, как только уйдет… В следующие недели будут доставлены оставшиеся самолеты. Однако для Украины по оперативным причинам мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации заранее».

До заявления Словакии президент Польши Анджей Дуда объявил, что его страна направит МиГ-29 в Украину.

«Сначала буквально в ближайшие дни мы доставим, насколько я помню, четыре самолета в Украину в полном рабочем состоянии», — сказал Дуда в прошлом месяце. «Остальное обрабатывается и обслуживается».

С началом войны в Украине, которая началась с российского вторжения, многие страны Организации Североатлантического договора (НАТО), такие как Словакия и Польша, предоставили Украине пакеты военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил страны Запада о дополнительной помощи.

Группа американских сенаторов недавно направила письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором призвала США направить в Украину истребители F-16.

«После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины, на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы пришли к выводу, что Соединенным Штатам необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине F-16», — говорится в письме, полученном Politico. сказал.

Однако президент Джо Байден заявил, что на данный момент не планирует отправлять истребители в Украину.

Newsweek Я обратился в Министерство иностранных дел Украины и России по электронной почте за комментариями.