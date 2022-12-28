Российские исследователи пытаются «пробудить» древние вирусы, убившие гигантского шерстистого мамонта.

Какой образ вы представляете себе как «волчий мамонт»? Огромные и величественные существа с гигантскими клыками ходят по земле, не тронутой современным человеком.

В последний раз они гуляли миллион лет назад, и с тех пор величественные животные остаются безмолвными и почти не потревоженными в своих могилах вечной мерзлоты. Но теперь любопытные ученые решили потревожить их сон и попытаться «пробудить» древние палеолитические вирусы.

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По мнению исследователей, северо-восток Сибири является домом для останков шерстистых мамонтов, шерстистых носорогов, других вымерших видов и… древних спящих вирусов.

Проект осуществляется компанией «Вектор» или Российским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии, и, как сообщает Daily Mail, проект направлен на извлечение клеточного материала, содержащего вирусы, убившие гигантских зверей, и проведение экспериментов над ними в лаборатории.

Однако вызывает озабоченность тот факт, что человеческие тела сегодня чужды этим доисторическим «старым вирусам», и если бы они преодолели видовой барьер, пандемия коронавируса могла бы выглядеть менее смертоносной вспышкой.

Учитывая, что шерстистые мамонты — огромные животные размером с сегодняшних слонов и намного крупнее среднего человека, вирусы, убившие их, определенно вызывают беспокойство.

Тревогу забило и научное сообщество. «Ужасно. Я категорически против», — сказал Жан-Мишель Клавери, профессор микробиологии Экс-Марсельского университета во Франции.

Он добавил: «Это очень опасно. Наша иммунная система никогда не сталкивалась с этими типами вирусов. Некоторым из них может быть 200 000 или даже 400 000 лет. Но древние вирусы, заражавшие животных или людей, все еще могут быть заразными».

Но печальная правда заключается в том, что даже без того, чтобы Вектор пробудил древние вирусы, есть вероятность, что что-то смертельное рано или поздно выскользнет из холодных вод Арктики. Поскольку глобальное потепление медленно тает вечную мерзлоту, мировое научное сообщество уже подняло тревогу по поводу смертельных болезней, которые могут вырваться из своих «замороженных тюрем». READ Взгляд на отношения между Украиной и Россией приближается

(По материалам агентств)