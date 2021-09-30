Российские исследователи участвуют в археологическом проекте на юго-востоке Турции – Science & Space

Анкара, 30 сентября. / ТАСС /. Исследователи из ряда стран, в том числе из России, участвуют в проекте Тас Тепелер (или Каменные холмы) в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, где, по мнению экспертов, люди переехали от собирательства к сельскому хозяйству, он является представителем туризма Турции. продвижение и развитие. Агентство ТАСС.

«Запланировано сотрудничество с 12 учреждениями и организациями, в том числе с восемью турецкими университетами. Были подписаны соглашения со Стамбульским университетом, университетом Харран и университетом Анкары. Нам также удалось привлечь восемь университетов из пяти других стран, а также четыре международных университета. «Академии и институты также успешно привлекли восемь университетов и четыре международных университета», – отметил докладчик. И музеи. Мы вышли на серьезный международный уровень, гарантируя, что это действительно крупный проект. Эксперты из Японии, России, Германии, Великобритания и Франция участвуют в исследовании ».

Проекты Stone Hills включают археологические раскопки и исследования, проводимые в семи районах исследовательскими комитетами и музеем Шанлыурфа под руководством Главного управления культурных ценностей и музеев Министерства культуры Турции.

В Шанлыурфинском районе были обнаружены первые следы организованного труда. С 2021 по 2024 год раскопки будут проводиться на 12 объектах, в том числе в Карахан-Тепе, где было обнаружено более 250 Т-образных обелисков. По мнению исследователей, возможные археологические открытия значительно обогатят наши знания о доисторических людях, включая их ритуалы и повседневную жизнь. жизнь. Считается, что именно здесь люди построили свои первые дома 12000 лет назад, основали деревни и начали торговлю.