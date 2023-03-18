Боксеры из России и Беларуси соревновались в четверг под своими национальными флагами на чемпионате мира среди женщин после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции, в том числе запрет на использование флагов, символов и национальных гимнов, против спортсменов из двух стран после тотального вторжения России в Украину в прошлом году и помощи Беларуси в нападении.

Спортсменам из двух стран было разрешено участвовать в соревнованиях, но без флагов и национальных гимнов. Участвуйте как нейтральные спортсмены.

Однако Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая россиянином Умаром Каримлевым, в октябре прошлого года сняла запрет, наложенный на Россию и Беларусь, позволив им выступать под своим флагом, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета.

Юлия Апанасович (52 кг) из Белоруссии и Аидма Анна (52 кг) из России противостояли боксерам двух стран в первый день соревнований. «Это самое крутое чувство, которое у меня определенно есть (соревноваться под российским флагом)». «Я очень горжусь тем, что выступаю здесь за свою страну. Боксер Аидма Анна из Алтайского края России сказала, что я горжусь тем, что я из России.

«В прошлом году у нас не было возможности участвовать в соревнованиях. Для нашей страны и для наших спортсменов очень важно, чтобы у них была возможность участвовать в чемпионатах мира. Чтобы прервать яркий момент во время боя Анны, была огромная поддержка со стороны господа, так как вспомогательный персонал приветствовал ее и ее коллег-боксеров с трибун с двумя российскими флагами.До 12 боксеров из России и шесть из Беларуси соревнуются в турнире, который проводится на крытой арене KD Jadhav здесь.

Российский и белорусский флаги развевались также на церемонии открытия турнира, в которой приняли участие Кремлев и министр спорта России Олег Матицын. Кроме того, российская энергетическая компания «Газпром» является крупнейшим спонсором сделки IBA, которая была приостановлена ​​МОК с 2019 года из-за сохраняющихся проблем с управлением. «Газпром» также спонсировал огромный призовой фонд в размере 20 крор рупий.

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