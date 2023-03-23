Российские и белорусские запреты бесполезны для мирового хоккея – руководство России

23 марта (Рейтер) — Федерация хоккея страны заявила, что исключение России из чемпионатов мира по соображениям безопасности не было «ни конструктивным, ни полезным» после того, как она запретила России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях в сезоне 2023/24.

В прошлом году Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила все национальные команды и клубы двух стран от участия в международных мероприятиях во всех возрастных группах после того, как Москва вторглась в Украину.

ИИХФ перенесла чемпионат мира 2023 года из Санкт-Петербурга.

В среду ФИФА заявила, что «пока небезопасно реинтегрировать» команды в международные соревнования, сославшись на риски для безопасности игроков, официальных лиц и болельщиков в качестве причины такого решения.

Россия и бывший Советский Союз выиграли 27 титулов чемпиона мира, а Беларуси удалось занять шестое место в истории в 2006 году.

«Формат таких первенств, как чемпионат мира, предполагает соревнование между сильнейшими спортсменами мира, без различия национального и этнического уровня», — Федерация хоккея России. Он сказал в заявлении в среду.

Россия является одной из ведущих хоккейных стран мира и входит в число лидеров по количеству побед и медалей на самых престижных международных турнирах.

«Отстранение сборной России от чемпионатов мира и других соревнований под предлогом «безопасности участников» — неконструктивное и невыгодное для мирового хоккея решение».

В федерации добавили, что продолжат прилагать «все возможные усилия» для возвращения сборных России к международным соревнованиям.

В этом году чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Тампере, на юге Финляндии, и в Риге, столице Латвии.

(Обложка) Ади Наир в Бангалоре, редакция Томаша Яновски

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