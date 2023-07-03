Российские и белорусские игроки вернулись во Всеанглийский клуб после годичного дисквалификации

Вернувшись из ссылки, Андрей Рублев быстро снова проникся привязанностью к Уимблдону.

Любители селфи напали на россиянина, который отвечал взаимностью, выполняя каждую просьбу о фото в течение нескольких минут, вскоре после того, как он вернулся во Всеанглийский клуб.

Даже откровенного выступления против войны на Украине было недостаточно, чтобы позволить ему выступать здесь в прошлом году.

Полный запрет был введен на фоне опасений, что Владимир Путин может использовать любой спортивный успех в пропагандистских целях.

Но жесткая позиция рухнула, когда британские теннисные власти столкнулись со штрафами за Мировой тур, а участникам Уимблдона было отказано в рейтинговых очках.

Так что Рублев и его соотечественники могли вернуться — вместе с выходцами из Белоруссии, союзницы России в войне, — если они не поддержали путинское вторжение и не получили финансирования от своих стран.

Рублев здесь как нейтральный игрок с 16 другими российскими и белорусскими игроками в одиночном разряде – решение, которое Украина назвала «аморальным».

Исполнительный директор All England Club Салли Болтон сказала Sky News: «Это было очень трудное решение в этом году, очень похожее на прошлогоднее. Мы приняли во внимание множество факторов, и особенно влияние, которое это окажет на пострадавших».

В частности, украинцы, которые стали свидетелями гибели своих товарищей-спортсменов и обстрела их объектов российскими ракетами.

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«Хотя мы приняли решение принять этих спортсменов в этом году, это не меняет нашей позиции по войне в Украине», — сказал Болтон.

«Мы полностью осуждаем незаконное вторжение России. Поэтому сейчас мы сосредоточены только на том, чтобы позволить этим спортсменам соревноваться».

Рублев торопился вернуться и ударил его АвстралияМакс Пёрселл в двух сетах стал первым россиянином во втором туре. Счет отмечается на табло без отображения национальности.

История продолжается

После дисквалификации в прошлом году было достаточно просто победить.

«Если мы действительно хотим помочь или сделать что-то лучше для тенниса и для людей, я думаю, что есть явно лучшие варианты», — сказал он на Уимблдоне-2022.

«Потому что, в конце концов, не было никакой разницы. Они сделали только хуже для себя. Определенно были варианты для всех. Теперь мы здесь, и я очень рад вернуться и участвовать в соревнованиях».

Не было никаких признаков враждебности со стороны вежливой толпы Уимблдона.

«Это было действительно потрясающе», — сказала после победы белорусская теннисистка Виктория Азаренко. КитайЮань Ю.

«Сегодня слышать, как люди говорят: «Пойдем, Вика» и подбадривать меня, — это тоже повод играть, играть перед толпой, устраивать хорошее шоу. Так что это было здорово».

Это было именно так, как надеялся Всеанглийский клуб.

«У Уимблдона очень сильная репутация очень респектабельной публики», — сказал Болтон.

«И мы не ожидаем, что в этом году будет по-другому».