Но не говорите всерьез о Владимире Путине.

Теннисистам из России и Беларуси будет разрешено сыграть в Открытом чемпионате Франции в этом году в Париже, но им лучше держать свои идеи при себе, если они поддерживают президента России Владимира Путина в его войне и войне России с Украиной. Но Путин называет операцию на Украине не войной, а спецоперацией. Каким бы ни было название, российские спортсмены сталкиваются с запретами во всем мире, и не многие спортивные организации планируют участвовать в каком-либо спортивном мероприятии, спонсируемом Россией или Беларусью. Директор Открытого чемпионата Франции Амели Моресмо заявила, что игрокам из Беларуси и России будет разрешено участвовать в Открытом чемпионате Франции, но это связано с этим. Игроки могут быть оштрафованы за пропутинские заявления. В Англии Уимблдон и Ассоциация лаун-тенниса запретили игрокам из двух стран участвовать в турнирах в Великобритании в 2022 году. Уимблдонский турнир начинается 27 июня.у.

Всеанглийский клуб выступил с заявлением, в котором говорится, что «для российской системы неприемлемо извлечение какой-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в турнирах». Официальные лица Уимблдона опубликовали заявление, в котором говорится: «Мы участвуем в глобальном осуждении незаконных действий России и тщательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и широкой общественностью Великобритании как британского спортивного учреждения». Действия Путина повлияли и на другие спортивные события. УЕФА, руководящий орган европейского футбола, перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, Россия. После вторжения России в Украину в феврале УЕФА сообщил российским и украинским клубам, участвующим в матчах, спонсируемых УЕФА, что команды будут проводить домашние матчи на нейтральных стадионах в течение неопределенного времени.

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