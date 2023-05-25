Российские и белорусские фигуристы по-прежнему не допускаются на мероприятия FIS

[1/2] Nordic Skiing — Чемпионат мира по лыжным гонкам — Планица, Словения — 24 февраля 2023 г. Общий вид во время мужской лыжной гонки REUTERS/Borut Zivulovic

(Рейтер) — Всемирная федерация лыжного спорта заявила в среду, что российским и белорусским спортсменам по-прежнему будет отказано в участии в соревнованиях, организованных Всемирной федерацией лыжного спорта, из-за вторжения Москвы в Украину.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить спортсменам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям в качестве нейтральных при условии, что они не поддерживают войну или не связаны с вооруженными силами.

Спортивные органы запретили въезд нескольким спортсменам из обеих стран после вторжения, которое Москва назвала «специальной военной операцией». Беларусь была основным плацдармом для вторжения.

«Существующая политика FIS, которая не позволяет российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в мероприятиях FIS, остается в силе до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении Совета FIS по итогам весеннего заседания.

Это решение было одобрено некоторыми профсоюзами FIS.

«Мы очень четко заявили об этом FIS. Поэтому мы рады, что FIS придерживается такой же позиции и не хочет, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных соревнованиях», — заявила в своем заявлении президент Норвежской федерации лыжного спорта Туве Мо Дерхог. заявление.

(Репортаж Томми Лунда в Гданьске; редакция Тоби Дэвиса)

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.