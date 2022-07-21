Российские и европейские космонавты совершили редкий совместный выход в открытый космос

Итальянский астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти и российский космонавт Олег Артемьев должны покинуть Международную космическую станцию ​​в 10:00 по восточному времени и провести около семи часов за работой по установке новой 36-футовой роботизированной руки на одной из станций космической станции. единицы.

Выходы в открытый космос — обычное дело на Международной космической станции, но обычно в них участвуют два американца или два европейца, американец и европеец, или два россиянина, работающих вместе. По данным НАСА, в последний раз европейский космонавт и российский космонавт вместе покидали Международную космическую станцию ​​в российских скафандрах «Орлан» в апреле 1999 года. (Американец и россиянин также совершили совместный выход в открытый космос в 2009 году.)

Выход в открытый космос в четверг станет первым для Христофорити и шестым для Артемьева. Их совместное предприятие возникло в тот момент, когда напряженность между Россией и Соединенными Штатами и их союзниками достигла пика на фоне войны на Украине, несмотря на то, что НАСА неоднократно заявляло, что конфликт не повлиял на сотрудничество в космосе.

Это будет третий выход в открытый космос астронавтов Международной космической станции для работы над установкой. Европейский робот-манипулятор , который сможет перемещать объекты на космическую станцию ​​и из нее для обслуживания и даже осматривать космическую станцию ​​​​снаружи с помощью встроенных камер. Манипулятор, который станет третьим роботизированным концом, прикрепленным к Международной космической станции, и единственным, который сможет достичь контролируемой Россией части космической станции, установлен снаружи нового модуля российской космической станции под названием «Наука».