Эсминец британского королевского флота HMS Defender недавно отделился от ударной группы авианосца HMS Queen Elizabeth для выполнения миссии в Черном море, которая вызвала рефлексивную дезинформацию России. Это было одно из нескольких недавних событий, продемонстрировавших возросшее сопротивление российским и китайским нападкам на международный порядок, основанный на правилах.

«Защитник» проплыл недалеко от побережья Крыма, через территориальные воды, которые, по утверждениям России, являются ее территориальными водами, с тех пор как семь лет назад она захватила Крым у Украины. Задача орудий в украинских водах заключалась в том, чтобы доказать, что законность конфискации не признана на международном уровне. Россия ответила, заявив, что она стреляет из пушек и бросает рядом с ней разбросанные бомбы, что, по ее словам, затем изменило курс. Хотя российские самолеты летели низко над кораблем, бомбы не сбрасывались, единственная стрельба велась с ранее запланированных российских тренировок поблизости, и орудия не меняли курс, согласно Министерству обороны Великобритании.

Британское правительство заявляет, что круиз ударной группы Королевского флота протяженностью 26000 миль «Самое амбициозное развертывание в Великобритании за два десятилетия». Группа, в которую входят эсминец ВМС США и голландский фрегат, вела боевые действия с территории Королевы Елизаветы в восточном Средиземноморье, атакуя силы Исламского государства, как это делали Королевские ВВС в течение семи лет с Кипра.

Queen Elizabeth, один из 18 крупных авианосцев в мире, является самым большим кораблем, когда-либо построенным для Королевского флота. Перед отъездом из Великобритании в мае правительство заявило, что ударная группа будет Уверенный, но не конфронтационный В Южно-Китайском море, где Китай незаконно претендует на почти полный суверенитет. К несчастью, «неконфронтационный» Это означает, что группа не пойдет через Тайваньский пролив. Пекин наверняка истолкует это уклонение как нежелание. Однако с учетом того, что британская армия теперь меньше, чем когда-либо за более чем три столетия, Королевский флот, самая грозная военно-морская сила Европы, добавляет сложности, с которыми сталкиваются китайские и российские военные планировщики.

Financial Times недавно сообщила о совместных американо-японских военных учениях, представленных как учения по ликвидации последствий стихийных бедствий, в Южном и Восточно-Китайском морях, а также «Сверхсекретные настольные военные игры» В случае «Борьба с Китаем из-за Тайваня». Предположительно кто-то подумал, что игры, которые больше не являются полностью засекреченными, должны быть обнародованы, возможно, для того, чтобы просветить Китай. Самый западный остров Японского архипелага расположен в 68 милях от Тайваня. Острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море находятся под управлением Японии, но на них претендует Китай.

Хино Клинк, чиновник Пентагона, который в последнее время при администрации Трампа курировал военные отношения с Японией и Тайванем, сказал Financial Times: «Японское правительство все чаще признает и даже публично признает, что защита Тайваня равносильна защите Японии». Свидетельством этого является виртуальное мероприятие 28 июня в Гудзоновском институте на «Смена японской стратегии безопасности», Государственный министр обороны Японии Ясухидэ Накаяма охарактеризовал Тайваньский пролив как «Красная линия ХХI века».

Он сказал, «Мы должны защищать … Тайвань как демократия». Тайвань вызвал более чем “Друг” а “родной брат,” И сказал он, “мы семья.” Он подчеркнул растущее сотрудничество между Китаем и Россией в проведении военных учений возле Японии и подчеркнул важность европейских армий. «Практика в Азии».

Заместитель премьер-министра Японии Таро Асо недавно был процитирован (выступая на политическом мероприятии по сбору средств), сказав, что китайское вторжение на Тайвань будет угрожать Японии. “Выживание” И поэтому «Япония и Соединенные Штаты должны вместе защищать Тайвань». Это, несмотря на официальное обязательство Японии «Политика одного Китая» Представьте себе, что Тайвань и Китайская Народная Республика каким-то образом являются частью одной и той же системы правления.

The Wall Street Journal отмечает: «В балансе сил между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, решающее значение имеет Япония, занимающая третье место в мире». Так считает бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в отставке. “со временем” Политика США в отношении Китая заключается в том, чтобы «Глобальный морской альянс» Включает, помимо Японии, «Австралия, Новая Зеландия, Индия, Южная Корея, Сингапур и Вьетнам».

Генри Киссинджер сказал, что мы существуем “склоны холмов” Холодная война с Китаем. Похоже, Владимиру Путину неинтересно, чтобы Россия была нормальной страной, не прибегая ко лжи.