Российские и китайские стратегические бомбардировщики проводят совместное патрулирование в Азии

МОСКВА (Рейтер) — Минобороны России сообщило в среду, что российские и китайские стратегические боевые самолеты, в том числе дальние бомбардировщики Ту-95 «Медведь», провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Военные Южной Кореи ранее заявили, что подняли в воздух истребители, когда два китайских боевых самолета и шесть российских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны.

В Минобороны России заявили, что «на определенных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств».

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВВС России и стратегических бомбардировщиков XIAN H-6K ВВС Народно-освободительной армии провела воздушное патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, «, — говорится в сообщении министерства.

В нем говорится, что российские и китайские самолеты «действовали строго в соответствии с международным правом» и не нарушали иностранное воздушное пространство.

В министерстве сообщили, что это первый случай, когда российские и китайские военные самолеты приземлились в своих аэропортах в рамках совместного воздушного патрулирования.

Туполев Ту-95, известный в НАТО как «Медведь», наряду с Ту-160, составляет основу российских ядерных сил дальнего воздушного нападения. Он был разработан, чтобы сбросить ядерные бомбы на Соединенные Штаты во время холодной войны.