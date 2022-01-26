Российские и украинские советники встречаются напряженно: новости в прямом эфире | Новости украинско-российского кризиса

Представители России и Украины встречаются в Париже для переговоров, поскольку продолжаются усилия по разрядке напряженности из-за военной структуры Москвы на границе с соседними странами.

Саммит, на котором также присутствовали высокопоставленные дипломаты из Франции и Германии, собрал все четыре стороны Минского мирного соглашения 2015 года, целью которого является прекращение боевых действий на востоке Украины.

Поскольку Соединенные Штаты и Великобритания ужесточают санкции в отношении России, они предупредили о возможных действиях, направленных непосредственно против президента Владимира Путина в случае нападения на Украину.

Россия, которая сосредоточила тысячи военнослужащих у границы с Украиной, обвинила НАТО в подрыве безопасности региона, отказавшись подготовить планы вторжения в соседнюю страну.

Вот все последние обновления:

3 минуты назад (12:26 по Гринвичу)

Россия должна поддерживать сепаратистов оружием, считает депутат

Андрей Турчак, высокопоставленный член пропутинской правящей партии «Единая Россия», заявил, что Москва должна поддержать два сепаратистских района на востоке Украины тем или иным видом оружия.

Комментарии Турска прозвучали, когда российский парламент планирует проконсультироваться с Путиным относительно идеи официального признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Донбассе.

6 минут назад (12:23 по Гринвичу)

Киев заявляет, что сможет сохранить «экономику стабильной», несмотря на колебания

Премьер-министр Украины заявил, что у правительства страны достаточно ресурсов для поддержания финансовой и экономической стабильности на фоне волатильности рынка из-за опасений нападения России.

«Мы не говорим, что угроз нет — они были в течение последних восьми лет; мы лишь подчеркиваем тот факт, что сейчас у правительства есть все ресурсы, необходимые для поддержания стабильности экономики», — заявил Денис Шмидт на заседании правительства по телевидению.

44 минуты назад (11:45 по Гринвичу)

Италия — ключевой партнер Москвы, сказал Путин итальянским руководителям

Путин сказал итальянским бизнесменам, что Италия является ключевым партнером Москвы на фоне растущей напряженности Запада в отношениях с Кремлем из-за Украины.

Выступая на онлайн-конференции, Путин сказал по видеосвязи, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и что Рим может покупать газ у «Газпрома» по более низкой цене на основе долгосрочных контрактов.

Встреча, вызвавшая критику со стороны итальянского правительства, должна была состояться в ноябре, но затем была перенесена.

54 минуты назад (11:35 по Гринвичу)

Папа Римский призывает к миру в Украине

Папа Франциск призвал к миру в Украине во время своего еженедельного публичного собрания.

«Я призываю вас молиться за мир в Украине и делать это часто в течение дня», — сказал Франциск, добавив, что он верит, что «раны, страхи и разногласия можно преодолеть».

В прошлое воскресенье Франциск призвал все религии молиться за прекращение кризиса в среду, заявив, что рост напряженности угрожает безопасности Европы и чреват далеко идущими последствиями.

1 час назад (11:16 по Гринвичу)

В ожидании войны воюя на Украине

Несмотря на опасения нового российского вторжения в Украину, части бывшего Востока уже охвачены конфликтом.

В следующем подкасте корреспондент «Аль-Джазиры» Чарльз Стратфорд отправляется в Донбасс, чтобы задокументировать влияние войны на людей и угрозу дальнейшего конфликта.

1 час назад (11:09 по Гринвичу)

Почему Европа не может принять, как бороться с кризисом в Украине?

Поскольку российско-украинский кризис продолжает углубляться, лидеры ЕС расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на Москву.

Подробный анализ того, почему это происходит и в чем заключается отсутствие солидарности с ролью коалиции в складывающейся ситуации, читайте здесь.

2 часа назад (10:59 по Гринвичу)

Простой путеводитель по украинско-российскому кризису

Позиция России и Украины была отмечена головокружительными событиями и клеветнической риторикой между Москвой и Западом. Чтобы помочь вам справиться с кризисом, «Аль-Джазира» подготовила простое объяснение.

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Россия опровергла планы вторжения в Украину [File: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters]

2 часа назад (10:40 по Гринвичу)

Киев считает переговоры в Париже сильным сигналом к ​​миру, считает чиновник

Глава исполнительной власти президента Украины Владимир Зеленский заявил, что четырехсторонние переговоры в Париже являются сильным сигналом для «мирного решения» кризиса.

«Нам наконец-то удалось вскрыть конструкцию — и это сильный сигнал готовности к мирному решению. Надеюсь на конструктивный разговор. [Ukraine’s] Интересы», — написал Андре Джермак в Твиттере, прибыв во французскую столицу для переговоров.

Прибыл в Париж с делегацией для встречи с политическими советниками лидеров «Нормандии-4». Нам наконец-то удалось вскрыть конструкцию — и это сильный сигнал готовности к мирному решению. Ожидайте конструктивного диалога по интересам. — Андрей Ермак (ndAndriyYermak) 26 января 2022 г.

2 часа назад (10:29 по Гринвичу)

Италия внесет свой вклад в НАТО в Украине – министр

Министр обороны Италии заявил, что Италия выполнит обязательства НАТО в отношении украинского кризиса.

«Коалиция предусмотрела усиление превентивных мер в своей восточной части, в которых участвует Италия, на основе мер и миссий, уже одобренных парламентом», — говорится в заявлении Лоренцо Курини.

«Если будут приняты дальнейшие решения, Италия всегда будет играть свою роль и играть свою роль в стратегии предотвращения НАТО», — добавил он, прежде чем подчеркнуть стремление Рима к мирному урегулированию ситуации.

2 часа назад (10:10 по Гринвичу)

Кремль предупреждает, что санкции против Путина будут катастрофическими

Кремль заявляет, что введение персональных санкций против Путина не даст никакого эффекта, как угрожают США, и будет контрпродуктивным в усилиях по снижению напряженности в Украине.

«Политически это не больно, это деструктивно», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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2 часа назад (10:03 по Гринвичу)

Лавров: ЕС или ОБСЕ нет места на переговорах по Украине

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва не хочет, чтобы переговоры по Украине и ее собственная безопасность распространялись на Европейский союз или Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Обращаясь к Государственной думе или нижней палате парламента России, Лавров подтвердил позицию Москвы, согласно которой она предпримет неуказанные «соответствующие действия», если не получит конструктивного ответа от Соединенных Штатов и НАТО в отношении гарантий безопасности, запрошенных на Западе.

Россия ожидает, что Вашингтон письменно отреагирует на ее предложения на этой неделе, включая предотвращение присоединения Украины к возглавляемому США атлантическому заморскому военному альянсу.

3 часа назад (09:45 по Гринвичу)

Глава МИД заявил, что ответ США на оборонные требования России правильный в Киеве

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не возражает против реакции США на Россию в рамках переговоров по предотвращению военной экспансии против Украины.

Выступая на конференции, Гулеба также обвинил Россию в попытке посеять панику в Украине. Москва не мобилизовала достаточно войск для крупномасштабной атаки, но позже предупредила, что не может этого сделать, заявив, что текущий уровень опасности высок.

3 часа назад (09:35 по Гринвичу)

Нормандский формат снова говорит сам за себя

Франция и Германия выступают посредниками в нормандских переговорах с начала середины 2014 года, вскоре после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров Украины и поддержала восстание сепаратистов на востоке страны. Сегодня.

Источники, близкие к офису президента Франции, сообщили, что, по данным информационного агентства DPA, последний раунд переговоров будет посвящен гуманитарным операциям и возможности проведения официальных переговоров по ситуации в Донбассе.

3 часа назад (09:15 по Гринвичу)

Киев отказался вести переговоры с пророссийскими сепаратистами

По словам главы Зеленского, Киев не будет вести прямые переговоры с пророссийскими сепаратистами, которые контролируют территорию на востоке страны.

«Прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет», — заявил Ермак в своем заявлении в Facebook накануне четырехсторонних переговоров в Париже.

3 часа назад (09:00 по Гринвичу)

Санкции Великобритании могут быть напрямую направлены против Путина – глава МИД

Госсекретарь заявил, что если Россия вторгнется в Украину в ответ на угрозы Вашингтона, Великобритания может напрямую наложить санкции на президента России Владимира Путина.

«Мы ничего не исключаем», — сказала Лиз Трасс британской телекомпании Sky News.

«Мы примем новое законодательство, ужесточающее наши санкции, чтобы больше компаний и частных лиц могли стать мишенями в России. Мы будем настаивать на этом в ближайшие несколько дней».

4 часа назад (08:45 по Гринвичу)

Российский танкер-газовоз вернулся в Балтийское море

Крупный российский газовоз, предназначенный для обеспечения поставок в Калининградскую область России, вернулся в Балтийское море, отслеживая данные.

Refinitiv Eikon Data Marshal Vasilevskiy — плавучая установка для хранения и переработки (FSRU), которая также может выступать в качестве судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), — посетила бельгийский порт Зебрюгге, где 20 января отгрузила 163 800 кубометров СПГ. Сейчас находится под Калининградом.

Основная задача корабля — доставка СПГ с материковой части России в Калининградскую область между Польшей и Литвой. Судно обеспечивает получение анклавного газа, несмотря на препятствия на трубопроводах, проходящих через Литву.