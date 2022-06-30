Российские кинотеатры бездействуют на фоне ухода из Голливуда

По сообщению газеты «КоммерсантЪ», в июне более трети российских кинотеатров были вынуждены временно закрыться из-за сокращения числа посетителей из-за исчезновения голливудских блокбастеров. упомянул Четверг.

Российская киноиндустрия была неспокойной после того, как пять крупных голливудских студий — Disney, Warner Brothers, Universal, Sony Pictures и Paramount — приостановили выпуск новых фильмов в России в марте после того, как Москва вторглась в Украину.

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров России, количество кинотеатров, предлагающих хотя бы один сеанс, сократилось с 5,7 тыс. 5 января до 3,6 тыс. 6 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Цифры говорят о снижении количества кинотеатров, открытых в течение рабочей недели, на 36%.

Данные за выходные показали аналогичную тенденцию: количество кинотеатров, открытых с 4 по 5 июня, уменьшилось на 21% по сравнению с аналогичными датами в январе.

Выручка также резко упала: за неделю с 30 мая по 5 июня кинотеатры принесли всего 681,4 млн рублей (12,8 млн долларов), что на 63% меньше среднего недельного дохода в 2021 году.

Посещаемость фильмов на той же неделе также снизилась на 57% по сравнению с показателями 2021 года, которые составляют 1,2 миллиона человек.

Эксперты отрасли ожидают дальнейшего снижения посещаемости российских кинотеатров этим летом из-за отсутствия высокобюджетных голливудских фильмов, хотя недостатка в отечественных прокатах нет.

В российской киноиндустрии занято 55 000 человек, из которых около 20 000 заняты в кинопроизводстве.