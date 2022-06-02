Российские кинотеатры получают господдержку на фоне опасений массовых остановок — советник Кремля

Советник президента по культуре Владимир Толстой заявил в среду, что российские кинотеатры получат финансовую поддержку, чтобы справиться с текущим кризисом после того, как крупные голливудские студии приостановили лицензирование в стране, добавив, что Минкультуры и Российский кинофонд получили предложения о возможных мерах по оказанию помощи. . , который сейчас находится на рассмотрении

Владимир Толстой, советник президента по культуре, заявил в среду, что российские кинотеатры получат финансовую поддержку, чтобы справиться с текущим кризисом после того, как крупные голливудские студии приостановили действие лицензии в стране, Москва (Urdu Point News / Sputnik – 01 июня 2022 г.), добавив что Минкультуры и Фонда Российского Кино Предложения о возможных мерах послабления, которые сейчас находятся на стадии изучения.

«Они (предложения) сейчас обсуждаются, и поддержка будет… (власть) найдет меры поддержки, но денег вкачивать не будет», — сказал Толстой на пресс-конференции на Книжном фестивале «Красная площадь».

В минувший четверг член совета Федерации кинорежиссеров России и владелец знаменитого кинотеатра «Великан Парк Синема» в Санкт-Петербурге Эдуард Печугин сообщил Sputnik, что до конца года могут закрыться почти все кинотеатры в России. Он отметил, что более 80% выручки российских кинотеатров приходится на голливудские блокбастеры, а когда они исчезли, продажи билетов упали до более низких показателей, чем во время карантина 2021 года. Без послаблений со стороны правительства остались только небольшие кинотеатры и большинство из них останется, сказал Бечугин.