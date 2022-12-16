Российские компании выходят на индийские платформы электронной коммерции

Нью-Дели [India], 16 декабря (АНИ/GPRC): Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВЭМС), председатель Совета директоров Делового совета по сотрудничеству с Индией (ДССИ), Сергей Шеремин подписал меморандум с Индийскими палатами международного бизнеса ICIB и MSME в Нью-Дели. Соглашение направлено на развитие двусторонней торговли между Индией и Россией, а также на помощь местным предпринимателям и компаниям в поиске и продвижении инвестиционных проектов на территории двух стран.

Индия всегда была одним из основных торгово-экономических партнеров Москвы. По состоянию на 1 января 2022 года совокупный объем инвестиций из Индии в экономику Москвы составляет 143,0 млн долларов США. При этом объем товарооборота между Москвой и индийскими партнерами в 2021 году увеличился на 43,5% по сравнению с 2020 годом и составил 3 446,7 млн ​​долларов США. Об этом заявил Министр Правительства Москвы в ходе выступления на сессии «Бизнес-диалог: региональное сотрудничество как двигатель экономического развития». «В этом году мы также отслеживаем интенсивную тенденцию роста объема торговли. В первом полугодии 2022 года было зафиксировано увеличение до 1 468,7 млн ​​долларов США. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы видим большой потенциал для продвижения продукцию компаний российских на крупных торговых площадках Индии, таких как Flipkart», — прокомментировал Сергей Шеремин.

В настоящее время интегрируются удобные платежные и транспортные системы для российских компаний. Сбербанк и Резервный банк Индии разрабатывают альтернативу платежной системе SWIFT для бесперебойной двусторонней торговли. На данный момент выплаты производятся по схеме «рубль-рубль». В ходе сессии Юлия Антонова, исполнительный директор Департамента развития внешнеэкономического партнерства Сбербанка, обсудила варианты, созданные для участников Европейского экономического союза в Индии.

«Мы разработали комплексный продукт Сбербанка, который позволяет российским компаниям через онлайн-инструменты связываться с зарубежными поставщиками по интересующим их товарным категориям. За 2022 год проведено пять бизнес-конференций для 600 компаний, использующих сервис Сбербанка. отмечают рост платежей в национальных валютах», — прокомментировала Юлия Антонова. Также состоялось заседание по созданию совместных предприятий в сфере железнодорожного транспорта «День железнодорожного транспорта Индия-Россия» под эгидой ВЭБ.РФ. Встреча прошла в рамках торговой миссии Департамента внешнеэкономических и международных экономических связей (ДВЭМС) Москвы в Нью-Дели и Мумбаи с 10 по 17 декабря. В миссии участвуют 15 компаний из фармацевтической, косметической, промышленной и горнодобывающей отраслей.

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