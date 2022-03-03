Российские компании в США сталкиваются с угрозами и саботажем из-за вторжения

Некоторые российские рестораны и предприятия в Соединенных Штатах сталкиваются с угрозами, преследованиями и актами вандализма в первые дни после вторжения России в Украину.

Лидерство новостей: Ресторан и лаунж-зона «Русский дом» в Вашингтоне, округ Колумбия, в минувшие выходные дважды подвергались актам вандализма: были выбиты окна, сломана дверь и, как считается, антироссийская риторика нацарапана на стенах. Об этом сообщает WUSA9.

«У нас есть телефонные звонки с ненавистью», — владелец Аарон Макговерн. Для Вашингтон ПостОн добавил, что его ресторан не имеет «никакого отношения» к вторжению.

«Мы американская компания, пытающаяся выжить, — сказал Макговерн.

Русский Ресторан Пушкин Центр Сан-Диего также получает угрозы, и люди оставляют в Интернете отзывы с 1 звездой, говоря, что ресторан поддерживает вторжение, сказал владелец Айк Газарян: По азбуке 7.

Газриан сказал ABC 7, что угрозы только усилились по мере того, как вторжение продолжалось, и некоторые угрожали взорвать ресторан.

Утверждения о том, что ресторан поддерживал вторжение, неверны, сказал Казарян, добавив, что половина его работников — украинцы.

«Меня это больше всего раздражает, потому что все наоборот», — сказал Казарян. «Я пожертвовал деньги на украинское дело. Я дал деньги своим сотрудникам, чтобы они отправили их родителям в Украину».

Дайана Дейли в Колумбусе, штат Огайо, Управляемый двумя людьми — одним из Украины и одним из России — он получает угрозы с момента вторжения.

Эндрю Ворт, работающий на Diana Daily: «Они спрашивали, какая машина на стоянке наша… спрашивали, останутся ли люди на ночь, а это означало, что они будут бить окна и все такое». 10 WBNS сказал.

«Мы здесь только для того, чтобы продавать еду», — сказал Ворт.

Света в Нью-Йорке Он фильтрует свое интернет-присутствие — свой веб-сайт, социальные сети и Yelp — на предмет упоминания о русской еде. Об этом сообщает инсайдер.

В первый день вторжения владельцу ресторана пришло электронное письмо с заголовком «Ненавижу русских».

Нижняя линия: Русский Дом в Остине сменил название на «Дом» в знак солидарности с Украиной, Об этом сообщает КХАН.

«Я делаю это для народа России, потому что есть много людей, которые не хотят этой войны. Я делаю это для жителей Остина, потому что они должны знать, где мы стоим, и понимать, что мы на самом деле», — сказал владелец Варда Мунамур.

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