деловой писатель

Министерство промышленности и торговли заявило, что российские компании заинтересованы в инвестировании в различные отрасли Зимбабве, поскольку две страны продолжают изучать области экономического сотрудничества.

Зимбабве участвовала в прошедшей вчера в Екатеринбурге Международной промышленной выставке-ярмарке в России (ИННОПРОМ).

Министр промышленности и торговли д-р Секаи Нзенза возглавил бизнес-делегацию, в которую вошли представители Конфедерации промышленности Зимбабве (CZI), Агентства инвестиционного развития Зимбабве (ZIDA), Zimtrade, генеральный директор Круглого стола Национальной торговой палаты Зимбабве (ZNCC) и Корпорация промышленного развития Зимбабве (IDCZ).

ИННОПРОМ – главная площадка для промышленности, торговли и экспорта в России. Доктор Нзенза был приглашен министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, который также был главным гостем выставки.

В офисе доктора Нзензы сообщили Business Weekly, что Зимбабве имеет плодотворные связи с российскими компаниями, которые выразили заинтересованность в увеличении стоимости таких полезных ископаемых, как вольфрам, литий и железо. Российские компании также заинтересованы в изучении возможностей переработки сельскохозяйственной продукции, производства фосфатов, удобрений и медицинского оборудования, а также в партнерстве с местными учреждениями в области исследований и разработок. Есть возможности для передачи технологий из России, чтобы помочь в переоснащении местного бизнеса. Учитывая расстояние между двумя странами, скоропортимость свежей продукции была определена как серьезное препятствие для увеличения экспорта в Россию, но две страны согласились «работать над этой логистической проблемой».

Зимбабве в настоящее время экспортирует апельсины в Россию, и есть потенциал для увеличения экспорта таких товаров, как чеснок, имбирь, орехи макадамия, авокадо, замороженные фрукты и овощи, а также черника.

Последующие встречи будут проведены между бизнес-организациями обеих стран.

В прошлую пятницу д-р Нзенза сообщил нашей родственной газете The Herald, что основной целью участия в ИННОПРОМ «является включение Зимбабве в деловую повестку дня, и мы очень рады принять участие в выставке».

Администрация президента Мнангагвы заявила, что Зимбабве открыта для деловой политики, направленной на привлечение инвесторов как с новых, так и с традиционных рынков, чтобы помочь оживить экономику.