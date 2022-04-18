Российские компании обращаются в Индию за лекарствами и медицинским оборудованием

Нью-Дели Высокопоставленный чиновник Совета по содействию фармацевтическому экспорту Индии (Pharmixel) сообщил, что Индия получила запросы от российских компаний на срочные поставки фармацевтических ингредиентов и медицинских изделий.

Запрос из России к Фармекселю, государственному агентству по содействию экспорту фармацевтической продукции, поступил через посольство Индии в Москве, поскольку Россия сталкивается с западными санкциями из-за своего вторжения в Украину.

Управление по содействию фармацевтическому экспорту страны получило письмо от посольства с запросом на поставки основных лекарств и медицинского оборудования от индийских компаний.

Компания «Фармекссил» получает письмо из посольства Индии в Москве о том, что несколько компаний, связанных с фармацевтикой, медицинскими приборами и сопутствующим оборудованием, интересуются поставками из Индии. В то время как некоторые из них обратились за помощью в поиске поставщиков определенных лекарств, другие заинтересованы в их распространении», — говорится в письме от 7 апреля, адресованном Pharmexcil своим членам. Участники, заинтересованные в этих возможностях, могут получить прямой доступ к компаниям, указанным во вложении», — говорится в сообщении.

По данным Pharmexcil Communication, российские компании — «Новые технологии», «Фармамед Ко», «Апполо», «Фармстандарт» и «Симкодент». Россия является четвертым по величине направлением экспорта наркотиков в Индию. В 21 финансовом году Индия экспортировала в Россию лекарств на сумму более 591 млн долларов, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Предварительные данные об экспорте фармацевтической продукции на период 2021-2022 гг.: 597 млн ​​долл. США.

Недавно государственная фармацевтическая компания Шри-Ланки также связалась с Pharmexcil, чтобы «информировать» своих членов о необходимости обеспечения медикаментами островного государства, пострадавшего от кризиса.

Представители «Фармэксила» заявили, что такие заказы из России очень редки.

Россия впервые заказала поставки фармацевтических товаров из Индии. Ранее Россия не привыкла обращаться к Индии с такими запросами на лекарственные средства, так как получала поставки из европейских стран. Кроме того, Россия способна производить многие фармацевтические субстанции. «Обычно мы получаем экспортные заказы из африканских стран, Всемирной организации здравоохранения, Шри-Ланки и других стран», — сказал Удай Бхаскар, генеральный менеджер Pharmexel.

Однако страны, находящиеся в бедственном положении, нередко обращаются к Индии, которая стала важным поставщиком вакцин и лекарств во всем мире.

Помимо лекарственных средств, Россия также ищет медицинские изделия, используемые в отделениях хирургии новорожденных и недоношенных, детской урологии и андрологии, нейрохирургии, травматологии и хирургии, стоматологии, анестезиологии и реанимации, операционных, реанимации и челюстно-лицевой хирургии. «Россия изучает различные рынки для импорта фармацевтических товаров», — сказал представитель индийского правительства, пожелавший остаться неназванным.

Запросы, отправленные по электронной почте представителям посольства России в Нью-Дели, Департамента лекарственных средств и Министерства торговли и промышленности Индии, на момент публикации остались без ответа.

Россия также обратилась к индийским розничным торговцам сельскохозяйственной продукцией и экспортерам, поскольку в ее магазинах закончились запасы, поскольку Европейский Союз прекратил поставки. Россия также призвала индийских производителей продуктов питания, фермеров и ассоциации розничной торговли создать совместный индийско-российский агропромышленный комплекс в Лотосе, Астраханской особой экономической зоне на юге России, для производства бакалейных товаров, специй и других продуктов питания для сокращения страны. Зависимость от импорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

«Мы ожидали увеличения экспорта в 22 финансовом году, но это лишь незначительное увеличение из-за сбоев, связанных с войной. Я абсолютно уверен, что наш экспорт в Россию и СНГ увеличится в 23 финансовом году».