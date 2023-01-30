Российские компании предлагают денежное вознаграждение за уничтожение западных танков на Украине

(Рейтер) Российская компания заявила, что предложит 5 миллионов рублей (72 000 долларов США) наличными первым солдатам, которые уничтожят или захватят танки западного производства на Украине, после того как Кремль пообещал уничтожить все западные танки, поставляемые в Украину.

Соединенные Штаты, Германия и несколько других европейских стран выстраиваются в очередь, чтобы отправить в Киев десятки передовых боевых танков в течение следующих нескольких месяцев, чтобы помочь повысить военный потенциал Украины, поскольку война приближается к своему 12-месячному порогу.

Кремль раскритиковал это решение как опасную эскалацию, а пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что танки будут «сожжены» на передовой.

Теперь российская компания «Форес», уральская компания, производящая опорные материалы для энергетической отрасли, предлагает денежные выплаты российским солдатам, которые «захватят или уничтожят» танки «Леопард-2» немецкого производства или танки «Абрамс» американского производства.

Компания заявила, что заплатит 5 миллионов рублей первому российскому солдату, который уничтожит один из танков, и 500 000 рублей (7 200 долларов США) за все последующие атаки.

Вторя высказываниям провоенных российских чиновников и ведущих государственного телевидения, Форсс сказал, что НАТО перекачивает Украине «неограниченное» количество оружия и ведет к эскалации конфликта. Он также заявил, что заплатит 15 миллионов рублей (215 000 долларов) за истребители западного производства, если они будут доставлены на Украину.

Танки еще не отправлены в Киев, и может пройти несколько месяцев, прежде чем основная часть обещанных партий будет отправлена.

С начала конфликта Минобороны России заявило об уничтожении сотен единиц западного оружия.

Киев ранее отверг эти заявления, подчеркнув, например, что Россия заявила, что уничтожила больше американских ракетных пусковых установок HIMARS, чем когда-либо было поставлено в страну.

Предыдущие поставки передового западного вооружения, особенно HIMARS, приписывают повороту хода 11-месячной войны, помогая Киеву одержать ряд неожиданных побед и оттеснив российские войска с территории, захваченной в начале вторжения.

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(Отчетность Джейка Корделла; редактирование Джея Фолконбриджа)