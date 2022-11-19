Российские космонавты во время выхода в открытый космос за пределами космической станции на орбите над Бразилией.

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин работают снаружи модуля «Рассвет».

17 ноября два российских космонавта отправились с Международной космической станции (МКС) в почти семичасовой выход в открытый космос. Марш состоялся для некоторых приборов и электронных соединений на Международной космической станции.

На видео, опубликованном космической станцией в Instagram, видно, как космонавты выходят в открытый космос. Однако кажется, что он парит, а Земля появляется на заднем плане.

Поделившись видео на платформе социальных сетей, они написали: «Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин совершили первые российские выходы в открытый космос до конца года, 17 ноября 2022 года, когда станция находилась на орбите в 260 милях от побережья Бразилии. Подготовленный «Роскосмосом» дуэт установил радиатор на модуль «Рассвет» для установки в многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

согласно с НАСАЭто был третий выход в открытый космос в карьере Прокопьева и первый для г-на Петлина. Это был десятый выход станции в открытый космос в 2022 году и 255-й выход в открытый космос для сборки, обслуживания и модернизации космической станции.

В космическом агентстве также добавили, что г-н Прокопьев и г-н Петелин выполнили свою основную задачу, подготовив излучатель на модуле «Рассвет» для установки на многоцелевой модуль лаборатории «Наука».

С момента публикации пост набрал более 4,3 просмотров и 96 000 лайков. Многие пользователи были ошеломлены, увидев вид из космоса.

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Один пользователь написал: «Взгляд на всю жизнь».

Другой человек сказал: «Выход в открытый космос — это самая крутая вещь на свете».

Третий пользователь сказал: «Они такие смелые! Должно быть, страшно там находиться».

Четвертый пользователь прокомментировал: «Это должно быть довольно круто, даже если это для обслуживания или установки модулей, но я также могу представить, что это тоже немного страшно».