Российские космонавты готовятся использовать маневры ERA во время выходов в открытый космос следующим летом — наука и космос

Москва, 11 ноября. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина сообщили СМИ, что впервые российские космонавты выполнили процесс, имитирующий перенос теплоносителя от одного блока Международной космической станции (Рассвет) к другому (Наука) с помощью Европейского манипулятора-манипулятора (ERA). ). Четверг. Операция состоится во время выхода в открытый космос в следующем году.

В Гагаринском центре сообщили, что впервые в его истории космонавты в разных местах выполняли одну миссию, а часть экипажа оставалась в совершенно особенной среде — под водой.

«Испытания продлятся три недели», — сказали в пресс-службе.

«Основной экипаж полета МКС-67 первым столкнулся с новым порядком выполнения общей задачи — перекачкой теплоносителя. Подводный полет в водной лаборатории выполняли космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев, а Сергей Корсаков. , за штурвалом тренажера «Дон-ЭРА» Действия экипажа координировались специалистами разных отделов учебного центра, сообщили в Гагаринском центре.

Тренер отделения экстремальной подготовки центра Валерий Несмаянов сказал, что космонавты хорошо справились со своей задачей.

«Экипаж подтвердил эффективность совместных тренировок и очень высокое качество моделирования ситуаций, которые могут возникнуть в реальной жизни. Эксперимент удался. Все специалисты, в том числе и ракетно-космического предприятия Энергия, приобрели уникальные знания, необходимые для подготовки. Пресс-служба Гагарин-центра процитировала слова Несманова: «Для настоящей прогулки в космос».

Манипулятор ERA будет использоваться для перекачки теплоносителя от блока «Рассвет» к блоку «Наука» во время 67-го полета МКС летом будущего года. Функция теплоносителя — смягчить воздействие чрезмерного нагрева на установку «Наука» во время научных экспериментов. Два астронавта доставят хладагент в космос, а третий член экипажа будет управлять манипулятором.