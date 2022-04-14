Российские космонавты готовятся к двум космическим полетам за пределами Международной космической станции: смотрите прямую трансляцию

Российские космонавты готовятся совершить пару выходов в открытый космос, запланированных на понедельник, 18 апреля, и четверг, 28 апреля, за пределами Международной космической станции (МКС) для оснащения многоцелевого лабораторного модуля «Наука» европейского роботизированного манипулятора (ERA).

Аэрокосмические инженеры Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев выйдут из обращенного в космос модуля «Поиск» на российской части станции и совершят семичасовой полет, чтобы активировать новый манипулятор, подключенный к модулю «Наука». Следующий выход в открытый космос будет для Артемьева четвертым, а для Матвеева — первым.

Во время выхода в открытый космос 18 апреля российский дуэт установит и подключит панель управления для европейского робота-манипулятора, системы манипулятора высотой 37 футов, установленной на модуле «Наука». Дуэт также снимет защитные кожухи с кронштейна и установит поручни на устройство. Рука будет использоваться для перемещения астронавтов и полезной нагрузки по российской части Международной космической станции.

Во время второго полета астронавты сбросят тепловые одеяла, которые использовались для защиты руки во время ее запуска в июле 2021 года с «Наукой». Они также сгибают суставы руки, освобождают фиксаторы и контролируют способность руки использовать два приспособления для захвата.

НАСА будет ежедневно транслировать оба выхода в открытый космос, начиная с 10:00 по восточному поясному времени, на веб-сайте агентства, NASA TV и в приложении НАСА. Каждый выход в открытый космос должен начинаться около 10:25.

По сообщению НАСА, запланированы дополнительные выходы в открытый космос для оснащения европейского манипулятора и активации воздушного шлюза «Науки» для будущих выходов в открытый космос.