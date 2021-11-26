Российские космонавты изучают действия экипажа космического дракона — Роскосмос — наука и космос

Москва, 26 ноября. / ТАСС /. Российские космонавты еще не начали знакомиться с космическим кораблем Crew Dragon от SpaceX, но они проходят подготовку для некоторых операций с космическим кораблем, сообщил ТАСС исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

— сказал Крикалев, отвечая на вопрос, изучают ли российские космонавты космические корабли США во время прохождения подготовки в отделении Международной космической станции США.

По словам чиновника, план тренировок Crew Dragon еще не определен.

Он подчеркнул, что «необходимо учиться и тренироваться со средствами индивидуальной защиты и проходить обучение действиям в чрезвычайных ситуациях: что делать, если что-то пойдет не так».

При этом Крикалев отметил, что кросс-полеты подходят как для российских космических программ, так и для РУС, потому что они повышают общую надежность: в случае неудачи и у России, и у США будет представитель в своем секторе.

В конце октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин увидел, что космический корабль SpaceX Crew Dragon накопил достаточно опыта, чтобы российские космонавты могли летать на нем во время полетов по пересеченной местности. Позже чиновник сообщил, что вопрос о членстве в экипажах обсуждался.