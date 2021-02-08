Российские космонавты испытали новый защитный материал для радиационной защиты – Роскосмос

Даниэль Сохаил |







Российское космическое агентство заявило в понедельник, что отмеченный наградами композитный материал, доказавший свою эффективность против радиации на атомных подводных лодках, будет отправлен на орбитальную площадку для дальнейших испытаний в этом году.

Москва (UrduPoint News / Sputnik – 8 февраля 2021 г.) Российское космическое агентство заявило в понедельник, что отмеченный наградами композитный материал, доказавший свою эффективность в борьбе с радиацией на атомных подводных лодках, будет отправлен на орбитальную площадку для дальнейших испытаний в этом году.

Роскосмос планирует запустить рейс 65 на Международную космическую станцию ​​в апреле. Командир запасного экипажа Антон Шкаплеров заявил, что проведет испытания.

«Космос известен своим высоким уровнем радиации … изобретение уже было испытано на атомных подводных лодках. Если космический эксперимент окажется столь же успешным, материалы будут использованы для изготовления одежды для космонавтов и обивки салона», – сказал он.

Многослойный полимерно-углеродный композит разработан Белгородским государственным технологическим университетом. И она выиграла золотую медаль на 24-й Международной выставке Inventica в Яссах, Румыния, в июле прошлого года.