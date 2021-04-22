Российские космонавты испытывают огромные финансовые ограничения – глава Роскосмоса – наука и космос

Москва, 21 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в среду на открытом заседании Российской академии наук, что российским космонавтам не хватает средств, которые были доступны в советское время, и поэтому на них действуют огромные финансовые ограничения.

«Есть большая разница между расходами на советскую и российскую космонавтику. Мы сталкиваемся с огромными финансовыми ограничениями», – сказал глава Роскосмоса.

Это побуждает Российское космическое агентство расставить приоритеты и выбрать те, которые окажут наибольшее влияние. Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах мы не должны участвовать в этих «турнирах и соревнованиях», так как Россия с самого начала будет занимать только вторые или третьи места.

Рогозин отметил, что в космических исследованиях возникли проблемы и есть попытки перекрыть их. Рогозин: «Лунные исследования, путешествие на Марс, миссия Венеры – нужно выбирать не из того, что вы хотите, а из того, что жизненно необходимо стране и ее положению, а также для понимания фундаментального развития науки. », – отметил он.

«Вы уверены, что у нас будет достаточно денег для всех четырех миссий, включая« Венеру-Д », а затем три национальных? Я не уверен в этом. Если вам нужно выбирать между этими миссиями, вы должны тщательно выбирать, какие из них будут “, – сказал глава Роскосмоса. Yield a great synergy”.

По словам Рогозина, самая важная задача – собрать образцы почвы с этой планеты и доставить их на Землю.