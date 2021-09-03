Российские космонавты начали первую из 11 космических миссий для нового блока космической станции

Выход в открытый космос запланирован на пятницу в 10:35 по восточноевропейскому времени и продлится примерно семь часов. Прямая трансляция будет транслироваться по NASA TV. Вебсайт компании

Это первый из 11 космонавтов, работающих в многоцелевом лабораторном комплексе “Наука”, который включает дополнительное пространство для исследований и помещения для сна. Следующий выход в открытый космос, который продлится около пяти часов, запланирован на 9 сентября.

В июле новый российский блок Knock случайно потерял свою динамику и потерял контроль над космической станцией. В то время там работали три астронавта НАСА, два российских астронавта, один японский астронавт и один астронавт Европейского космического агентства.

Об этом CNN сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «У нас была проблема», – сказал он, обвиняя в этом человеческую ошибку.

Нака была запущена 21 июля с космотрома Пиконор в Казахстане и прекращена 29 июля. Во время пятничного выхода в открытый космос Новицкий и Дубров соединят кабели питания, Ethernet и передачи данных между Na power ka и российским сервисным модулем Svesta. Два астронавта завершат оставшуюся часть работы по прокладке кабеля, установив поручни во время выхода в открытый космос 9 сентября. Для обоих космических коридоров будет Новицкий. 1 внешний член экипажа в российском скафандре «Арлон» с красными полосками, а Дубров – в скафандре с синими полосками. Для Дуброва и Новицкого будут второй и третий космические коридоры, а также 242-й и 243-й космические коридоры в поддержку объединения, обслуживания и модернизации космической станции. Между тем, запланированная на 24 августа космическая прогулка, в которой примут участие астронавт НАСА Марк Ванде Хай и астронавт Японского космического агентства Акикико Хошайд, состоится 12 сентября – с некоторыми изменениями. Августовский выход в открытый космос был отложен на день раньше из-за того, что НАСА охарактеризовало как «незначительную медицинскую проблему», с которой столкнулся Ванде Хай. Хотя никаких дополнительных подробностей по этому поводу не разглашается – за исключением того факта, что это не неотложная медицинская помощь – Ванде Хэй продолжит оказывать внутреннюю поддержку во время космического полета 12 сентября, пока он продолжает выздоравливать. READ Антибелорус борется с экстрадицией из России Астронавт Европейского космического агентства Томас Баскетт займет его место вместе с Хошейдом. Во время прогулки Хошайд и Песке установят модификатор, готовый для будущих работ по установке ряда солнечных батарей. По данным НАСА, это первый выход в открытый космос двух международных астронавтов-партнеров на космической станции через шлюз Quest Airlock орбитальной лаборатории. Камера виртуальной реальности с обзором 360 градусов снимает Хошейда и Баскет в их космическом коридоре.

Кристин Фишер из CNN внесла свой вклад в этот отчет.