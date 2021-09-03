Российские космонавты начали первую из 11 космических миссий для нового блока космической станции

Это первый из 11 космонавтов, работающих в многоцелевом лабораторном комплексе “Наука”, который включает дополнительное пространство для исследований и помещения для сна. Следующий выход в открытый космос, который продлится около пяти часов, запланирован на 9 сентября.
Нака была запущена 21 июля с космотрома Пиконор в Казахстане и прекращена 29 июля.
Во время пятничного выхода в открытый космос Новицкий и Дубров соединят кабели питания, Ethernet и передачи данных между Na power ka и российским сервисным модулем Svesta. Два астронавта завершат оставшуюся часть работы по прокладке кабеля, установив поручни во время выхода в открытый космос 9 сентября.
Для обоих космических коридоров будет Новицкий. 1 внешний член экипажа в российском скафандре «Арлон» с красными полосками, а Дубров – в скафандре с синими полосками.
Для Дуброва и Новицкого будут второй и третий космические коридоры, а также 242-й и 243-й космические коридоры в поддержку объединения, обслуживания и модернизации космической станции.
Между тем, запланированная на 24 августа космическая прогулка, в которой примут участие астронавт НАСА Марк Ванде Хай и астронавт Японского космического агентства Акикико Хошайд, состоится 12 сентября – с некоторыми изменениями.
Хотя никаких дополнительных подробностей по этому поводу не разглашается – за исключением того факта, что это не неотложная медицинская помощь – Ванде Хэй продолжит оказывать внутреннюю поддержку во время космического полета 12 сентября, пока он продолжает выздоравливать.
Астронавт Европейского космического агентства Томас Баскетт займет его место вместе с Хошейдом. Во время прогулки Хошайд и Песке установят модификатор, готовый для будущих работ по установке ряда солнечных батарей.
По данным НАСА, это первый выход в открытый космос двух международных астронавтов-партнеров на космической станции через шлюз Quest Airlock орбитальной лаборатории.
Камера виртуальной реальности с обзором 360 градусов снимает Хошейда и Баскет в их космическом коридоре.
Кристин Фишер из CNN внесла свой вклад в этот отчет.