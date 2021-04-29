Российские космонавты не смогут летать на SpaceX Crew Dragon до 2022 года

С тремя пилотируемыми бомбардировщиками за поясом, SpaceX Сейчас он перевозил астронавтов, которые представляют не только НАСА, но также европейские и японские космические агентства. Но здесь явное отсутствие: Россия.

Несмотря на месяцы продолжающихся переговоров, НАСА и его российский коллега Роскосмос еще не согласовали систему обмена местами на рейсах в Международная космическая станция . По такой схеме астронавты НАСА продолжат полеты на российских кораблях «Союз», а российские астронавты будут садиться на американские коммерческие транспортные средства, такие как Экипаж SpaceX Dragon . Это система, которую НАСА громко поддержало в ожидании прибытия первых коммерческих автомобилей на стартовую площадку, и неясно, есть ли какие-либо существенные разногласия, замедляющие переговоры.

«Конечно, мы будем иметь честь управлять астронавтами на борту« Дракона », но я понятия не имею о каких-либо возможных возражениях», – основатель SpaceX. Илон Маск Во время пресс-конференции 23 апреля после успешного запуска миссии Crew-2. «Может, это просто сбой связи, я не знаю».

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Между тем, НАСА утверждает, что соглашение находится в стадии подготовки и что такие международные переговоры просто медленны по своему характеру.

«Сейчас мы работаем через соглашения», – сказала Кэти Лаудерс, директор NASA по исследованиям и операциям с людьми, во время той же пресс-конференции. «Люди понимают важность компромиссов экипажа для поддержки Международной космической станции, поэтому мы работаем над этим и заключаем сделку. Иногда требуется время, я считаю, что есть много людей, с которыми нужно координировать свои действия, поэтому это не так». Это может случиться ». Это может произойти так быстро, как я хочу, но мы работаем, чтобы решить эту проблему».

В начале февраля исполняющий обязанности администратора НАСА Стив Юрчик Он сказал Space.com Он думал, что России потребуется три миссии Crew Dragon для безопасного выполнения, прежде чем посадить астронавта на борт, но он надеялся вовремя придумать договоренность о том, чтобы российский астронавт полетел с Crew-3, который Запуск в октябре .

Юрчик сказал во время пресс-конференции 21 апреля в рамках подготовки к запуску Crew-2, но это маловероятно, учитывая, сколько времени занимает подготовка к полету.

«Мы не отказались полностью от присутствия космонавта в составе экипажа-3», – сказал Юрчик. «Но на данный момент, учитывая график, будет действительно сложно пройти все тренировки, получить скафандр и получить астронавта в 3-й экипаж».

НАСА обычно стремится разместить астронавтов в полете за 18–24 месяца до запуска, но оно может ускорить процесс в зависимости от квалификации конкретного полета астронавта.

В настоящее время, Экипаж 3 Среди космонавтов НАСА Раджа Шари и Том Марчберн, а также астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер. Crew Dragon от SpaceX может одновременно вместить до семи астронавтов, но в настоящее время капсулы рассчитаны только на четыре места. Между тем, следующая миссия SpaceX, полет Crew-4, запуск которого запланирован на 2022 год, по-прежнему имеет два свободных места.

Помимо российских космонавтов, на одно из этих трех свободных мест претендует астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти. Европейское космическое агентство заявило, что это будет следующий астронавт на борту коммерческого транспортного средства с экипажем, но агентство не уточнило, будет ли он запускаться с SpaceX или с Boeing, которая также строит экипаж для НАСА.

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Музыкальные стулья

На протяжении всей жизни Международной космической станции Соединенные Штаты и Россия были единственными двумя из пяти партнеров, способных вывести на орбиту собственных астронавтов: членов экипажей из Канады, Японии и стран, входящих в Европейское космическое агентство. (ЕКА). Это всегда хорошо.

Россия использовала свою силу действия Капсула Союз С периодическими обновлениями, позволяющими выводить членов экипажа на орбиту. Напротив, НАСА вступило в эру космических станций со своим парком многоразовых космических челноков, а затем провело девять лет на Земле, в то время как коммерческие партнеры разработали свои собственные транспортные средства для перевозки членов экипажа на орбиту и с орбиты.

За это время – и до этого, после двух катастрофических отказов шаттла – астронавты НАСА отправились в космические полеты на борту российского корабля «Союз». Между тем, более десяти астронавтов взлетели. космический шаттл До этого программа была закрыта в 2011 году.

Но с разработкой коммерческих транспортных средств НАСА агентство подчеркнуло, что оно хотело обеспечить, чтобы экипаж для каждой миссии на космическую станцию ​​включал представителей двух основных стран-партнеров. Это потому, что станция разделена на две орбитальные части, поэтому, если Россия или США потеряют свое присутствие на орбите, их сторона лаборатории останется пустой.

Поэтому НАСА хочет, чтобы астронавты продолжали полеты на капсулах «Союз», а российские астронавты – путешественниками на новых американских коммерческих транспортных средствах. Наконец, начались те коммерческие путешествия. Но пока Россия не желает участвовать.

Построен первый американский коммерческий автомобиль SpaceX’s Crew Dragon. Первый пилотируемый полет В мае 2020 года. В настоящее время он завершает свою первую полную шестимесячную миссию «Экипаж-1», которая закончится, когда четыре астронавта упадут в субботу (1 мая) или, возможно, позже, если помешает погода; Его вторая миссия началась на прошлой неделе. Это первый раз, когда к космической станции одновременно пристыковались два коммерческих корабля с экипажем.

Вторая машина, Boeing CST-100 Starliner , Испытывает задержки из-за того, что в декабре 2019 года испытательный беспилотный полет не смог достичь космической станции и приземлился раньше; В лучшем случае он будет летать с испытательной миссией экипажа в конце этого года.

В течение нескольких месяцев НАСА заявляло, что работает с Россией над переговорами по соглашению об обмене местами для прямых полетов астронавтов в будущем. После вывода из эксплуатации космического челнока НАСА покупало его места у Роскосмоса партиями; Недавно астронавт НАСА Кейт Робинс в октябре запустила Одноразовое место обошлось НАСА в 90 миллионов долларов .

Его место широко рекламировалось как последняя покупка НАСА у России до того, как был осуществлен обмен мест. Технически это было правдой: хотя в начале этого месяца марсоход НАСА «Марк Ванди» был запущен на марсоходе «Союз» без ожидаемого соглашения, НАСА устроило его место Благодаря расположенной в Техасе Axiom Space в 2023 году он обещает летать избранному для компании человеку, а не платить деньги за место.

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Но до сих пор нет четкого плана относительно того, что будет дальше в российско-американском космическом полете.

Переговоры об обмене местами начались под руководством бывшего администратора НАСА Джима Бриденштейна, который ушел из руководства агентства 20 января, когда президент Джо Байден вступил в должность. Во время телефонного разговора с Юрчиком в конце февраля, в ходе которого обсуждались вопросы организации полетов экипажа, директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил делегацию НАСА на запуск корабля «Союз» 9 апреля. Заявление Роскосмоса Выпущено в то время.

Согласно отдельному авторитету Заявление Роскосмоса Рогозин встретился с Кеном Пауэрсоксом, заместителем помощника директора НАСА по исследованиям и операциям с людьми, в Казахстане, что совпало с запуском корабля «Союз» для российских космонавтов 9 апреля. НАСА не ответило на запрос о подробностях о персонале агентства, который присутствовал на запуске.

Отношение Рогозина к обмену местами неясно: он настойчиво защищал удивительно длинный и чистый рекорд полета капсулы «Союз», особенно по сравнению с программой шаттлов, которую НАСА приостановило отчасти из-за опасений по поводу надежности. Между тем, он выразил сомнения в стоимости программ запуска в США и согласился на беспилотный испытательный полет Crew Dragon в 2019 году. Россия выразила озабоченность О безопасности систем корабля при приближении к стыковочной станции.

НАСА не предоставило никаких подробностей о текущих обсуждениях или каких-либо потенциальных проблемах между двумя странами, только подтвердив свою уверенность в том, что обсуждения увенчаются успехом. «Мы с нетерпением ждем соглашения об исполнении, окончательного подписания в Министерстве иностранных дел, передачи проекта русским и переговоров об обмене экипажем», – сказал Гурчик 21 апреля.

Между тем, НАСА не может быть уверено в том, по какому графику оно идет прямо сейчас.

Основная цель агентства по обмену мест – гарантировать, что если что-то пойдет не так с полетной программой SpaceX до того, как Boeing Starliner будет готов к запуску, у агентства все еще будет хотя бы один астронавт на орбите все время. Но еще не было ясно Как долго Ванде Хей будет на орбите .

Типичное расписание полетов предполагает, что он будет находиться в космосе немногим более шести месяцев и, возможно, вернется в октябре. Но предыдущие рекламные объявления Роскосмоса указывают на то, что падение “Союза” на станцию ​​могло унести посетителей на короткое время, актрису и режиссера для создания фильма, снятого на орбите. Если этот график сохранится, Ванде Хей будет отсутствовать на следующем месте дома и останется на орбите примерно на год, что снимет непосредственные опасения НАСА по поводу персонала космической станции.

Между тем, агентство также ожидает второго варианта полета из США на Starliner. Следующая миссия будет запущена для этой машины. Не раньше августа Когда Boeing совершает вторую попытку беспилотного испытательного полета к космической станции. Первый полет этого типа, запущенный в декабре 2019 года, не достиг станции и приземлился сразу после сбоев в программном обеспечении, которые НАСА и компания потратили на устранение промежуточных месяцев.

Если второй беспилотный полет пройдет гладко, то для Starliner пора отправить людей в пилотируемый испытательный полет. Эта миссия в настоящее время находится в расписании НАСА на сентябрь, несмотря на продолжающиеся задержки беспилотного запуска.

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