science

Российские космонавты не смогут летать на SpaceX Crew Dragon до 2022 года

29 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

С тремя пилотируемыми бомбардировщиками за поясом, SpaceX Сейчас он перевозил астронавтов, которые представляют не только НАСА, но также европейские и японские космические агентства. Но здесь явное отсутствие: Россия.

Несмотря на месяцы продолжающихся переговоров, НАСА и его российский коллега Роскосмос еще не согласовали систему обмена местами на рейсах в Международная космическая станция. По такой схеме астронавты НАСА продолжат полеты на российских кораблях «Союз», а российские астронавты будут садиться на американские коммерческие транспортные средства, такие как Экипаж SpaceX Dragon. Это система, которую НАСА громко поддержало в ожидании прибытия первых коммерческих автомобилей на стартовую площадку, и неясно, есть ли какие-либо существенные разногласия, замедляющие переговоры.

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