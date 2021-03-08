Российские космонавты пожелали женщинам любви и счастья в Международный женский день

Кодекс Сверчкова сказал: «Пусть каждый из вас услышит слова любви, почувствует заботу и заботу своих близких. Пусть каждый день будет наполнен радостью, чувством счастья, приятными сюрпризами, семейным теплом».

Международный женский день отмечается 8 марта в России, а также в ряде других стран.

«Весна – время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее», – сказал Рижиков, приветствуя российских космонавтов.

Президент России Владимир Путин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравили женщин с Международным женским днем, отметив важность работы медицинских работников в условиях пандемии коронавируса.