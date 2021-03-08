Российские космонавты пожелали женщинам любви и счастья в Международный женский день

Получите короткую ссылку
https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1082280769_0:83:3189:1877_1200x675_80_0_0_4bf6c7ee8a8c26220c2c42368c1675c в колодце
Sputnik International
https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Спутник
https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://sputniknews.com/world/202103081082280810-russian-cosmonauts-wish-love-happiness-to-women-on-international-womens-day/
МОСКВА (спутник) – Российские космонавты Сергей Куд-Сверешков и Сергей Рыжиков поздравили женщин с Международным женским днем видеообращением, распространенным российским космическим агентством Роскосмос.
Кодекс Сверчкова сказал: «Пусть каждый из вас услышит слова любви, почувствует заботу и заботу своих близких. Пусть каждый день будет наполнен радостью, чувством счастья, приятными сюрпризами, семейным теплом».
Международный женский день отмечается 8 марта в России, а также в ряде других стран.
«Весна – время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее», – сказал Рижиков, приветствуя российских космонавтов.
Президент России Владимир Путин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравили женщин с Международным женским днем, отметив важность работы медицинских работников в условиях пандемии коронавируса.