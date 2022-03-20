Российские космонавты прибыли на Международную космическую станцию ​​в желто-синем цвете, что вызвало спекуляции.

Украинский цифровой телеканал сообщил, что один из его репортеров на юго-востоке страны исчез и предположительно находится под стражей у российских сил.

Радиостанция «Громадский» сообщила, что в последний раз слышала репортера Викторию Рошину 12 марта, на следующий день после того, как она опубликовала репортаж из оккупированного Россией города Энергодара.

Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова заявила в субботу, что правительство считает, что она была похищена российскими войсками в черноморском городе Бердянск и также находится под российской оккупацией.

Громадское — небольшая радиостанция, которая начала свою работу в 2013 году и связана с протестами на Майдане в Киеве, начавшимися в том же году.

Исчезновение Рушиной произошло на фоне сообщений о том, что активистов и других официальных лиц удерживают против их воли в других частях оккупированной Россией Украины.

А в Херсонской области, по словам городского головы, три дня назад был похищен высокопоставленный чиновник Новокаховского горсовета. Жена Дмитрия Васильева сообщила на своей странице в Facebook, что ее мужа арестовали из-за его негативного отношения к России.

Украинские официальные лица заявили, что Россия хочет создать Херсонскую Народную Республику по образцу пророссийских мини-государств, которые были созданы вокруг Донецка и Луганска в 2014 году, и они просят членов местных советов способствовать этому шагу.

более: В другом месте на Украине российские силы освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова в рамках операции по обмену пленными, говорится в заявлении Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в четверг. Федорова после ареста перевели в Луганск и продержали там пять суток.

Также освобожден Виктор Терещенко, мэр поселка Великобурлуцкая Харьковской области на северо-востоке Украины, говорится в видеообращении главы Харьковской облгосадминистрации Оле Синихобова в пятницу. В четверг Синихопов заявил, что российские войска «захватили» Терещенко.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в воскресенье российские силы похитили Евну Матвеева, лидера Днепрородина, небольшого города к северу от Мелитополя. CNN не смог независимо подтвердить это утверждение.

По данным правозащитной организации ZMINA, с начала войны российские силы арестовали в Украине около 17 человек.