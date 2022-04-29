Российские космонавты «прозвонили» роботизированную руку космической станции

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев покинули космическую станцию в 10:58 по восточному времени, чтобы начать свой выход в открытый космос, который длился семь часов 42 минуты. Он закончился в 18:40 по восточному времени.
Артемьева опознали в российском скафандре «Орлан» с красными полосами, а Матвеева — в скафандре с синими полосами. Это был второй выход в открытый космос Матвеева и пятый — ветерана Артемьева.
Артемьев и Матвеев вели работу над манипулятором за пределами российского многоцелевого комплекса «Наука». Их работа началась во время выхода в открытый космос 18 апреля.
Во время этого первого выхода в открытый космос дуэт установил и подключил 37-футовую (11,3-метровую) панель управления. Роботизированная рука.
Матвеев и Артемьев проверили первые движения механизма в четверг. Астронавты согнули суставы робота-манипулятора, сняли ограничители и проверили его способность к захвату.
Они также сбросили термоодеяла, закрывавшие манипулятор, подальше от станции, чтобы они сгорели в атмосфере Земли.
Этот робот-манипулятор будет помогать космонавтам И переместите любые предметы, которые необходимо вывезти из русской части будущей космической станции.
Это был пятый выход в открытый космос за пределами космической станции в этом году и 250-й в целом. В поддержку сборки, обслуживания и развития орбитальной лаборатории.
Это двойные поездки Это первый из предстоящих выходов в открытый космос, посвященный подготовке «Науки» и манипулятора к будущему использованию.
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