Российские космонавты просверливают дыры в стенах Международной космической станции

Не волнуйтесь – это не совсем то, чем кажется.

Делаем отверстия

Российские астронавты, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции, начали бурение отверстий возле печально известной трещины, образовавшейся в модуле станции “Звезда”, из-за которой воздух улетал в космос, сообщило Российское информационное агентство. РИА Новости Отчеты.

Это может показаться нелогичным, но сверление отверстий, по одному с обоих концов трещины, – это процедура, предотвращающая рост трещины. Техника, известная как «остановка сверления», была так Используется в авиации, А также для предотвращения появления трещин Ширина в лобовом стекле И даже Барабанная установка тарелок.

Начать копать Сергей

«Начинаем с верхнего отверстия … когда будете готовы, можно начинать», – сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист Центра управления полетами в Москве. РИА Новости И перевел с помощью Google Translate.

На что космонавт ответил: «Бурение завершено, все в порядке». Затем Рыжиков сфотографировал свои работы, чтобы отправить их на Землю.

Теперь трещина заделывается специальным герметиком, а со временем она будет закрыта заплатой.

Ловить утечку

Астронавты на Международной космической станции впервые обнаружили небольшую утечку воздуха в сентябре 2019 года. После длительного расследования члены экипажа обнаружили трещину на модуле «Звезда» в конце прошлого года с помощью плавающих чайных пакетиков. По данным НАСА и Роскосмоса, астронавтам никогда не угрожала опасность.

Однако члены экипажа отметили падение давления воздуха на борту станции, что потребовало дополнительной подзарядки кислорода с земли.

НАСА даже пошло еще дальше, использовав Декстера, робота Канадского космического агентства, который выглядит как многорычажная башня, прикрепленная сбоку от космической станции, чтобы исследовать трещину снаружи.

Прочитайте больше: Российский космонавт вырывает первую трещину на Международной космической станции [RIA Novosti]



Подробнее об утечке: Они обнаружили утечку на космической станции … с помощью чайных листьев