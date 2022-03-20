Российские космонавты: скафандры не вдохновлены украинским флагом

Вашингтон — Когда три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию, они были одеты в желтые летные костюмы с синими вставками.Некоторые видели сообщение, в котором они были одеты в цвета украинского флага. Сдали в субботу.
Космонавт Олег Артемьев рассказал, что каждый экипаж выбирает цвета примерно за полгода до старта, потому что скафандры нужно шить индивидуально. А поскольку все трое окончили Московский государственный технический университет имени Баумана, они выбрали цвета своего самого престижного вуза.
«Нет необходимости искать какие-то скрытые знамена или символы в нашей военной форме», — сказал Артемьев в заявлении на Telegram-канале Роскосмоса. «Цвет — это всего лишь цвет. Он никак не связан с Украиной. Иначе нам придется признать ее права на желтое солнце на голубом небе.
«В эти дни, хотя мы и в космосе, мы с нашим президентом и нашим народом!»
Дмитрий Рогозин, глава космического агентства «Роскосмос», опубликовал изображение логотипа вуза в сине-золотых тонах.
Вскоре после того, как они прибыли на орбитальную станцию в пятницу, Артемьев дал другой ответ по поводу летных костюмов, сказав, что на складе было много желтого и «поэтому мы должны были носить желтое».
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