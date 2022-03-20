Российские космонавты: скафандры не вдохновлены украинским флагом

Вашингтон — Когда три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию, они были одеты в желтые летные костюмы с синими вставками.Некоторые видели сообщение, в котором они были одеты в цвета украинского флага. Сдали в субботу.

Космонавт Олег Артемьев рассказал, что каждый экипаж выбирает цвета примерно за полгода до старта, потому что скафандры нужно шить индивидуально. А поскольку все трое окончили Московский государственный технический университет имени Баумана, они выбрали цвета своего самого престижного вуза.

«Нет необходимости искать какие-то скрытые знамена или символы в нашей военной форме», — сказал Артемьев в заявлении на Telegram-канале Роскосмоса. «Цвет — это всего лишь цвет. Он никак не связан с Украиной. Иначе нам придется признать ее права на желтое солнце на голубом небе.

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«В эти дни, хотя мы и в космосе, мы с нашим президентом и нашим народом!»

На этом изображении, взятом из видео, выпущенного российским космическим агентством «Роскосмос», только что прибывший на Международную космическую станцию ​​российский космонавт Сергей Корсаков (в центре) здоровается с другими участниками полета на Международную космическую станцию, МКС, после корабля «Союз МС-21». космический корабль пристыкован. Корабль на станцию, пятница, 18 марта 2022 г. (Космическое агентство «Роскосмос» через AP)

На этом изображении из опубликованного Роскосмосом видео только что прибывшего на Международную космическую станцию, российские космонавты Денис Шатвиев (в центре) и Сергей Корсаков (справа и внизу) приветствуют других участников экспедиции на Международную космическую станцию. МКС, после стыковки корабля «Союз МС-21» со станцией, пятница, 18 марта 2022 г. (Роскосмос через AP)

На этом изображении, взятом из видеоролика, опубликованного российским космическим агентством «Роскосмос», недавно прибывшие на Международную космическую станцию ​​в желтых костюмах российские космонавты Олег Артемьев (в центре), Денис Шатвиев (справа) и Сергей Корсаков среди других участников экспедиции на станцию. МКС, после стыковки корабля «Союз МС-21» со станцией, пятница, 18 марта 2022 г. (Роскосмос через AP)

Дмитрий Рогозин, глава космического агентства «Роскосмос», опубликовал изображение логотипа вуза в сине-золотых тонах.

Вскоре после того, как они прибыли на орбитальную станцию ​​в пятницу, Артемьев дал другой ответ по поводу летных костюмов, сказав, что на складе было много желтого и «поэтому мы должны были носить желтое».