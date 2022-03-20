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Российские космонавты: скафандры не вдохновлены украинским флагом

20 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Вашингтон — Когда три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию, они были одеты в желтые летные костюмы с синими вставками.Некоторые видели сообщение, в котором они были одеты в цвета украинского флага. Сдали в субботу.

Космонавт Олег Артемьев рассказал, что каждый экипаж выбирает цвета примерно за полгода до старта, потому что скафандры нужно шить индивидуально. А поскольку все трое окончили Московский государственный технический университет имени Баумана, они выбрали цвета своего самого престижного вуза.

«Нет необходимости искать какие-то скрытые знамена или символы в нашей военной форме», — сказал Артемьев в заявлении на Telegram-канале Роскосмоса. «Цвет — это всего лишь цвет. Он никак не связан с Украиной. Иначе нам придется признать ее права на желтое солнце на голубом небе.

«В эти дни, хотя мы и в космосе, мы с нашим президентом и нашим народом!»

  • На этом изображении, взятом из видео, выпущенного российским космическим агентством «Роскосмос», только что прибывший на Международную космическую станцию ​​российский космонавт Сергей Корсаков (в центре) здоровается с другими участниками полета на Международную космическую станцию, МКС, после корабля «Союз МС-21». космический корабль пристыкован. Корабль на станцию, пятница, 18 марта 2022 г. (Космическое агентство «Роскосмос» через AP)
  • На этом изображении из опубликованного Роскосмосом видео только что прибывшего на Международную космическую станцию, российские космонавты Денис Шатвиев (в центре) и Сергей Корсаков (справа и внизу) приветствуют других участников экспедиции на Международную космическую станцию. МКС, после стыковки корабля «Союз МС-21» со станцией, пятница, 18 марта 2022 г. (Роскосмос через AP)
  • На этом изображении, взятом из видеоролика, опубликованного российским космическим агентством «Роскосмос», недавно прибывшие на Международную космическую станцию ​​в желтых костюмах российские космонавты Олег Артемьев (в центре), Денис Шатвиев (справа) и Сергей Корсаков среди других участников экспедиции на станцию. МКС, после стыковки корабля «Союз МС-21» со станцией, пятница, 18 марта 2022 г. (Роскосмос через AP)

Дмитрий Рогозин, глава космического агентства «Роскосмос», опубликовал изображение логотипа вуза в сине-золотых тонах.

Вскоре после того, как они прибыли на орбитальную станцию ​​в пятницу, Артемьев дал другой ответ по поводу летных костюмов, сказав, что на складе было много желтого и «поэтому мы должны были носить желтое».

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