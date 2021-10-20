Российские космонавты только что завершили съемки своего первого космического фильма

Российская съемочная группа благополучно вернулась на Землю после завершения сцен для своего фильма – первого полнометражного художественного фильма, снятого в космосе.

НАСА Было объявлено, что российская актриса Юлия Пересильд, продюсер и режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий покинули Международную космическую станцию ​​и приземлились в степях Казахстана в 00:35 по восточному времени 17 октября. Съемочная группа присоединилась к нему на 12 дней его шестимесячного космического полета.

Посадка после 191 дня в космосе на Встраивать твит И 12 дней в космосе для двух российских режиссеров! более… https://t.co/CrQl3O1BUl pic.twitter.com/kzXlCTr0og – Международная космическая станция (Space_Station) 17 октября 2021 г.

Российский космонавт-ветеран Антон Шкаплеров присоединился к Пересильду и Шипенко в их заграничном путешествии, доставив их с Земли в космос. Они прибыли на космическую станцию ​​5 октября для съемок сцен своего художественного фильма «Вызов» в соответствии с условиями коммерческого соглашения между Российским космическим агентством Роскосмос и СМИ в Москве.

Теперь, когда они вернулись на твердую землю, участники космического пространства будут доставлены в зону восстановления в Караганде, Казахстан, а затем вернутся на свою тренировочную базу в России, чтобы неизбежно продолжить работу над своим фильмом, который, как говорят, будет сосредоточен. Как сообщает Agence France-Presse, хирурга отправили на Международную космическую станцию, чтобы спасти астронавта. Сторож.

НАСА также работает над фильмом с Томом Крузом, который будет сниматься на борту Международной космической станции. Илон Маск в SpaceX снимается в этом проекте вместе с режиссером Дугом Лайманом, который ранее сотрудничал с Крузом в работе над проектом. грань будущего и American Made, привязанная к имени режиссера. Однако запланированная дата вылета экипажа пока не разглашается.

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