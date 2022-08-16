Российские космонавты устанавливают робота-манипулятора возле Международной космической станции

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев у Международной космической станции 28 апреля 2022 года для активации европейского манипулятора. картина : НАСА

Два российских космонавта готовятся Для приключений за пределами Международной космической станции Чтобы продолжить создание гиганта роботизированная рукаИ Несмотря на недавние угрозы Роскосмоса в адрес Запретить доступ к ручному устройству.

Выход в открытый космос запланирован на среду в 9:20 утра по восточному времени А НАСА транслирует микрогравитацию живые ремонтные работы НАСА ТВ. Трансляция начнется в 9:00 по восточному времени. и вы можете посмотреть его через Вывод ниже.

NASA Live: Официальная трансляция NASA TV

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев проведут около шести с половиной часов вне космического модуля станции «Поиск». Во время плавания вне защиты терминала астронавты установят камеры на манипуляторе, переместят внешнюю панель управления и протестируют механизм, предназначенный для понимания По прибытии на Международную космическую станцию ​​ограничения на запуск так называемых манипуляторов «руки» снимаются, сообщает НАСА.

Рука длиной 37 футов, запущенная в космос в июле 2021 года, очень похожа на человеческую руку с механическими соединениями. . Но в отличие от человеческой руки, она имеет рука с обеих сторон Он спроектирован так, чтобы иметь возможность прикрепляться к космической станции и ходить взад и вперед, перемещая одну руку по другой. Гигантская стрела в основном будет использоваться для доставки грузов на станцию. И, может быть, даже схватить Сами космонавты, для Перенесите их на другую сторону Международной космической станции во время выхода в открытый космос.

а Рука была разработана Европейским союзом во главе с Airbus Defense and Space в Нидерландах. Европейское космическое агентство (ЕКА). Поскольку напряженность между Российским космическим агентством и его европейским коллегой сохраняется из-за российского вторжения в Украину А в связи с последующими санкциями, наложенными на Россию, очередной выход в открытый космос оказался под угрозой. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал сделать это космонавтам на борту Международной космической станции. Прекратить работу над европейским роботом-манипулятором, бросить вызов Йозефу Ашбахеру, генеральному директору Европейского космического агентства, «полетать в космос» и сделать это самому. К счастью, Ашбахеру не пришлось этого делать, и выход в открытый космос должен состояться после всех следующих событий. Рогозин был исключен из Российского космического агентства.

G/O Media может получить комиссию Обратно в школу Месяц «Снова в школу» с распродажей Govee Украсьте свой дом

Возможно, вам не разрешат красить стены вашей комнаты, когда вы вернетесь в школу, но никто не может запретить вам красить их светом! У Govee есть много разных умных ламп RGB в продаже по случаю приближения первой недели в школе.

более: Европа может нанять SpaceX теперь, когда российские ракеты больше не доступны