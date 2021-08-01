Российские космонавты устроили видеотур по аппарату, сотрясшему космическую станцию

МОСКВА (Рейтер). Российские космонавты совершили видеотур по исследовательскому модулю, который в четверг, всего через несколько часов после стыковки, ненадолго вывел Международную космическую станцию ​​из-под контроля.

Российские космические чиновники заявили, что в аварии виноваты сбой в программном обеспечении и возможность потери внимания со стороны человека, в результате которой вся космическая станция сошла с рельсов со своего обычного места полета в 250 милях над Землей с семью членами экипажа на борту. Прочитайте больше

Российское космическое агентство Роскосмос сообщило, что на кадрах, опубликованных поздно вечером в субботу, запечатлены космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, открывающие двери и совершающие короткую экскурсию по космическому кораблю “Наука”.

Согласно отчету НАСА об инциденте в четверг, руководитель полета немедленно объявил о чрезвычайной ситуации в космическом полете, поскольку наземные инженеры изо всех сил пытались восстановить стабильность разросшегося исследовательского спутника.

И НАСА, и Роскосмос заявили, что семеро членов экипажа – двое российских космонавтов, трое американских астронавтов и двое других из Японии и Франции – никогда не подвергались непосредственной опасности.

Роскосмос, который на этой неделе сообщил о планах запустить еще одно российское подразделение на станцию ​​в ноябре, пострадал от череды неудач и коррупционных скандалов, в том числе во время строительства космодрома Восточный на Дальнем Востоке страны, в котором обвинялись подрядчики. хищение государственных средств. .

Автор Александр Марроу. Под редакцией Джайлза Алгуда

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