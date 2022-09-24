Российские лидеры все больше обеспокоены оперативными неудачами

Русский Войска атакуют плотины в Украина По словам британской разведки, для того, чтобы затопить украинские военные пункты пропуска на фоне опасений неудач на поле боя.

Министерство обороны (Министерство обороны) заявило в своем ежедневном заявлении, что удары «вряд ли нанесут серьезный ущерб украинским операциям из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий».

В нем говорится, что российские войска бомбили плотину Пинчини на реке Северский Донец с помощью баллистических ракет или аналогичного оружия в среду и четверг после бомбардировки плотины возле Кривого Рога в центральной Украине на предыдущей неделе.

Министерство обороны заявило: «Украинские силы продвигаются дальше вниз по течению вдоль обеих рек. Поскольку российское командование все больше обеспокоено своими оперативными неудачами, возможно, они пытаются поразить ворота плотины, чтобы затопить украинские военные пункты пропуска».

Это происходит, когда тысячи людей пытаются уехать из России в соседние страны, чтобы избежать призыва.

В пятницу сообщалось о длинных очередях на юго-восточной границе Финляндии с Россией, поскольку число россиян, направляющихся в скандинавскую страну, увеличилось более чем вдвое по сравнению с неделей ранее.

Сообщалось об аналогичных наблюдениях на границе с Казахстаном, где также увеличилось количество прибывающих из России.

Исход произошел после того, как президент России Владимир Путин объявил на этой неделе призывную кампанию, чтобы отправить больше военнослужащих для участия в войне на Украине.

Финские пограничники заявили, что в четверг из России въехало около 7000 человек, из них около 6000 россиян. Это на 107 процентов больше, чем в тот же день неделю назад, и цифры неуклонно растут.

Сухопутные пограничные переходы Финляндии являются одним из немногих пунктов въезда в Европу для россиян после того, как ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на вторжение Москвы в Украину.