Москва, 11 марта. Российские фигуристы Максим Боров, Любовь Никитина и Павел Кротов завоевали в четверг золотую медаль чемпионата мира по лыжным и фристайлу 2021 года в межкомандных соревнованиях по смешанным антеннам.

Всего тройка российских спортсменов набрала 300,94 балла. Швейцарское трио Кэрол Буффар, Пермин Вернер и Но Рот завоевали серебро с общим счетом 293,46 балла, а команда США, состоящая из Эшли Колдуэлл, Эрика Лофрана и Кристофера Лиллиса, завоевала бронзу с 283,97 балла.

В среду 22-летняя Никитина завоевала бронзовую медаль в женской воздушной гонке. На предыдущем чемпионате мира в 2019 году Никитина завоевала серебро в женской антенне и бронзу в командной смешанной антенне.

Боров – двукратный чемпион мира по аэробике среди мужчин (2019, 2021). 22-летняя фигуристка-вольная фигуристка также является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в смешанных антеннах и золотым и бронзовым призером Зимнего университетского чемпионата FISU 2019 года в Красноярске, Россия.

Золотая медаль сегодня стала вторым профессиональным призером 28-летнего Кротовского чемпионата мира. В среду он завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по скейтбордингу среди мужчин.

Ряд стран проведут чемпионат мира FIS по лыжам и сноуборду в 2021 году, в частности, Швеция Идри, Рогла из Словении, Алматы Казахстан и Аспен из США.

После соревнований по лыжному спорту и сноуборду в Идре в прошлом месяце, Рогла провел 1 и 2 марта соревнования по параллельному слалому и гигантскому сноуборду. С 8 по 11 марта в Алматы проводятся мероприятия «Императоры и воздушные трассы», а с 10 по 16 марта в Аспене будут организованы масштабные соревнования по уклону, хаф-пайп и крупные погодные мероприятия на Snowboard и FreeSki.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по лыжному фристайлу и сноуборду 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а официальное название команды – Федерация лыжного спорта России (ФСФ).

В соответствии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта национальным спортсменам из России было запрещено участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и в ритме гимна России до 16 декабря 2022 года.