Российские мошенники характеризуют Меркель как бывшего лидера Украины

ФАЙЛ — Российские шутники выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, чтобы связаться с Ангелой Меркель по телефону и обсудить Украину и Беларусь с бывшим канцлером Германии. (AP Photo/Маркус Шрайбер, файл)

Российским шутникам, выдававшим себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, удалось связаться по телефону с Ангелой Меркель, чтобы обсудить события в Украине и Беларуси, хотя бывший канцлер Германии во время разговора выглядел настороженно.

В понедельник офис Меркель сообщил, что 12 января бывшему лидеру Германии позвонил некто, представившийся Порошенко. Разговор состоялся с помощью немецко-украинского переводчика из Департамента языков МИД Германии.

В заявлении, отправленном по электронной почте, офис сообщил, что Меркель затем проинформировала министерство о «впечатлении, которое она произвела на звонившего во время звонка», но не сказала, какое это было.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, опубликовали в своих Telegram-каналах выдержки из разговора. Эти двое ранее смущали европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Анджея Дуду и тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также Элтона Джона и принца Гарри, подобными ложными вызовами.

На записи Меркель, кажется, говорит — как она делала публично раньше — что столь критикуемые Минские мирные соглашения выиграли для Украины драгоценное время. Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд выступили посредниками в заключении мирного соглашения с Порошенко и президентом России Владимиром Путиным в 2015 году. Она также критикует репрессии в авторитарной Беларуси.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. Меркель руководила Германией с 2005 по конец 2021 года.