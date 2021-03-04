Российские мужчины доминируют второй день в кросс-кантри в Кранской Коре

Россия была самой успешной страной на второй день Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам в Гронзка Кора, Словения, выиграв три из шести золотых медалей в беге на лыжах по пересеченной местности.

Первым из них стала мужская позиция, которую Владислав Легомцев выиграл у француза Бенджамина Давида.

Третьим финишировал земляк Рушан Миннеклов.

Станислав Чоклев выиграл мужскую гонку для слабовидящих и выиграл еще одно золото России, второе место занял Нико Мессинджер из Германии, а третий россиянин – Николай Полькин.

Чемпион Кубка мира Иван Колупков обеспечил россиянам победу во всех трех мужских матчах и выиграл золото в сидячем положении.

Вторым стал Джузеппе Роммель из Италии, третьим – Тарас Род из Украины.

Оксана Мастерс сегодня выиграла спринт среди женщин – второе золото за два дня © IPC

Украина закрыла женский спринтерский этап под руководством Людмилы Ляшенко.

Александра Кононова и Юлия Баденкова-Паманн завоевали серебро и бронзу соответственно.

Австрийка Карина Эдлингер завоевала золотую медаль в спринте среди слабовидящих среди женщин, победив российскую пару Анну Панферову и Веру Глысову, занявшую третье место.

В заключительной гонке дня американка Оксана Мастерс обыграла россиянку Марту Зайнуллину.

Старший товарищ по команде Кендалл Кретч завоевал бронзовую медаль.

Ляшенко, Эдлингер, Лекомцев и Мастерс выиграли две подряд гонки, чтобы начать чемпионат мира.

Завтра выходной.