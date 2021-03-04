Российские мужчины доминируют второй день в кросс-кантри в Кранской Коре

Россия была самой успешной страной на второй день Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам в Гронзка Кора, Словения, выиграв три из шести золотых медалей в беге на лыжах по пересеченной местности.
Первым из них стала мужская позиция, которую Владислав Легомцев выиграл у француза Бенджамина Давида.
Третьим финишировал земляк Рушан Миннеклов.
Станислав Чоклев выиграл мужскую гонку для слабовидящих и выиграл еще одно золото России, второе место занял Нико Мессинджер из Германии, а третий россиянин – Николай Полькин.
Чемпион Кубка мира Иван Колупков обеспечил россиянам победу во всех трех мужских матчах и выиграл золото в сидячем положении.
Вторым стал Джузеппе Роммель из Италии, третьим – Тарас Род из Украины.
Украина закрыла женский спринтерский этап под руководством Людмилы Ляшенко.
Александра Кононова и Юлия Баденкова-Паманн завоевали серебро и бронзу соответственно.
Австрийка Карина Эдлингер завоевала золотую медаль в спринте среди слабовидящих среди женщин, победив российскую пару Анну Панферову и Веру Глысову, занявшую третье место.
В заключительной гонке дня американка Оксана Мастерс обыграла россиянку Марту Зайнуллину.
Старший товарищ по команде Кендалл Кретч завоевал бронзовую медаль.
Ляшенко, Эдлингер, Лекомцев и Мастерс выиграли две подряд гонки, чтобы начать чемпионат мира.
Завтра выходной.
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