Российские националисты возмущены ошеломляющей неудачей на Украине

Боевые бронированные машины, оставленные российскими военнослужащими во время контрнаступательной операции ВСУ, на фоне нападения России на Украину, видны в Харьковской области, Украина, на этом фото, опубликованном 11 сентября 2022 года. Пресс-служба командующего Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины / Сообщение через Reuters

ЛОНДОН (Рейтер) — Российские националисты в воскресенье гневно призвали президента Владимира Путина внести немедленные изменения, чтобы обеспечить возможную победу в войне на Украине, на следующий день после того, как Москва была вынуждена оставить свой главный оплот на северо-востоке Украины.

Быстрое падение Изюма в Харьковской области было худшим военным поражением России, поскольку в марте ее войска были вынуждены отступить из украинской столицы Киева. Читать далее

Когда в субботу российские войска покидали город за городом, Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения в московском парке, а фейерверк осветил небо над Красной площадью в честь основания города в 1147 году.

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В 11-минутном аудиообращении, размещенном в приложении для обмена сообщениями Telegram, чеченский лидер Рамзан Кадыров, союзник Путина, силы которого были в авангарде кампании на Украине, отверг потерю Изюма, важного узла снабжения.

Но он признал, что кампания не будет запланирована.

«Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в руководство специальной военной операцией, мне придется идти к руководству страны, чтобы разъяснить им ситуацию на местах», — сказал Кадыров.

Почти полное молчание Москвы о поражении — или любое объяснение того, что произошло на северо-востоке Украины — вызвало возмущение у некоторых провоенных комментаторов и русских националистов в социальных сетях.

По мере того, как разворачивались поражения, Министерство обороны России в пятницу опубликовало видеозапись того, что, по его словам, войска отправляются в Харьковскую область.

В воскресенье Минобороны заявило, что российские силы бомбили украинские позиции в этом районе с помощью воздушно-десантных войск, ракет и артиллерии. Читать далее

Москва молчит

Ни Путин, главнокомандующий вооруженными силами России, ни министр обороны Сергей Шойгу публично не комментировали поражение по состоянию на полдень воскресенья.

«Мы гордимся Москвой, мы любим этот город с его великими памятниками, современным и динамичным ритмом жизни, очарованием его уютных парков, аллей, улиц и обилием торговых и культурных мероприятий», — сказал Путин москвичам. Кремлевский текст поздравления.

Путин, который описал свой шок, когда ему сказали, что он был шпионом КГБ в Восточной Германии, что «Москва молчит», когда рухнула Берлинская стена, сказал, что те, кто пал в операции на Украине, отдали свои жизни за Россию.

Минобороны не ответило на запрос о комментарии.

«Они писают», — написал в Telegram известный провоенный военный блогер под ником Рыбарь.

«Сейчас не время молчать и ничего не говорить… Это очень вредит делу».

В субботу министерство объявило о «перегруппировке», в ходе которой войска будут выведены из Харькова и сосредоточены на Донецкой области на востоке Украины. Это заявление еще больше разозлило многих российских военных блоггеров.

Некоторые прокремлевские военные корреспонденты, а также бывшие и действующие солдаты, мобилизовавшие большое количество подписчиков в Telegram, обвинили министерство в преуменьшении поражения.

бьет?

Игорь Гиркин, боевик-националист и бывший офицер ФСБ, который способствовал началу войны 2014 года на востоке Украины, Донбассе, сравнил обрушение одной из главных линий конфликта с битвой под Мукденом 1905 года — катастрофическим поражением в русско-японской войне, которая начал революцию 1905 года в России.

Украина приветствовала свое быстрое наступление, когда тысячи российских солдат бежали, оставив запасы боеприпасов и снаряжения, как поворотный момент в полугодовой войне.

Гиркин, резко критиковавший высшее руководство страны и называвший министра обороны Шойгу «мультяшным маршалом», неоднократно заявлял, что Россия потерпит поражение на Украине, если не объявит всенародную мобилизацию.

Националистический гнев по поводу военной неудачи, вероятно, будет гораздо большей проблемой для Кремля, чем либеральная, прозападная критика Путина: опросы продолжают показывать широкую поддержку того, что Москва называет «специальной военной операцией».

Когда в субботу столица отпраздновала День Москвы уличными вечеринками и концертами, крики беспокойства раздались даже в обычно покорном российском парламенте.

Сергей Миронов, номинально лидер оппозиции, но единственной партии России, лояльной Путину, заявил в Твиттере, что фейерверк в честь праздника следует отменить, учитывая военную ситуацию.

В одном из сообщений, ретвитнутых в Telegram известным военным корреспондентом Семеном Пеговым, торжества в Москве названы «кощунственными», а отказ российских властей начать полномасштабную войну — «шизофренией».

«Либо Россия станет самой собой через рождение новой политической элиты… либо перестанет существовать», — говорится в заявлении.

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Под редакцией Гая Фолконбриджа и Кэтрин Эванс

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