Российские оккупационные власти готовятся «роялизировать» украинские школы

Родители и учителя в оккупированных Россией регионах на юге Украины говорят, что оккупационные власти используют шантаж, чтобы заставить их сотрудничать с промосковскими школами, которые открываются на следующий учебный год.

Источники украинской службы Радио Свобода сообщают, что оккупационные власти сообщают родителям, что они могут лишиться родительских прав, если не получат российские паспорта и не отправят детей в специальные школы.

Они ищут персонал, но я хотел бы отметить отсутствие сотрудничества со стороны наших учителей. Мы можем гордиться этим».

«Местные жители не хотят отдавать своих детей в эти школы, но боятся», — сказал Сергей Шишковский, учитель истории из Херсонской области. «Люди боятся потерять своих детей и не знают, как реагировать на эти требования».

«В городе Энергодаре (в северо-западной части подконтрольной России Запорожской области) безусловно оказывалось давление на родителей и детей относительно соблюдения [Russian] «Законы на предстоящий учебный год», — сказал учитель в Инергодаре, который попросил не называть его имени, опасаясь реакции со стороны россиян.

Тот же учитель сообщил, что оккупационные власти набирают учителей и других сотрудников для создаваемых ими школ.

«Они ищут персонал, но я хочу отметить, что наши учителя не сотрудничают», — сказала она. «Мы можем гордиться этим. У них сейчас нехватка учителей. Мне сказали, что они звонят учителям и даже посещают их дома».

Насколько ей известно, только два учителя согласились работать в новых школах.





Украинские власти обвинили Москву в подготовке к затяжной оккупации или даже аннексии регионов Украины, связывающих восточную часть Донбасса, где Россия последние восемь лет вела сепаратистскую войну, и причерноморский регион Украины в Крыму. который Москва силой аннексировала в 2014 году.

в Интервью с Рейтер 8 июля посол России в Великобритании Андрей Кулин заявил, что маловероятно, что Россия выведет свои войска «из южной части Украины».

В конце июня военные оккупационные власти в Херсонской области объявить Они готовили «референдум» о присоединении к России.

4 июля Москва назначила оккупационное «правительство» контролируемых Россией частей Херсонской области и назначила Михаила Рудикова, муниципального чиновника из Московской области, «министром образования и науки».

Рудиков возглавлял фактический отдел образования правительства в крымском городе Севастополе после аннексии региона Россией.

По данным украинского журналиста-расследователя Валентины Лето, Рудиков за время своего пребывания в Севастополе в 2015-2018 годах был замешан в нескольких скандалах, после одного из которых ему пришлось уйти в отставку и вернуться в Россию.

«Странная дата, особенно если учесть, что Рудикову 64 года и он скоро уйдет на пенсию», — сказал Саммер. «Но я думаю, что в нем все еще было немного пороха, поэтому он приехал в Херсон, чтобы создать русскую систему образования».





На востоке, в черноморском городе Мариуполе, оккупационная администрация направила учителей в Москву для получения «аттестатов», по словам Петра Андрюшенко, помощника прокиевского мэра города. 2 июля Опубликовано в TelegramАндрюшенко заявил, что оккупационные власти неофициально препятствовали выезду из города всех учителей.

Они прямо учат детей ненавидеть Украину. На так называемых «уроках истории» говорят, что Украина несет ответственность за развязывание нынешней войны, и отрицают, что Россия напала на Украину и Мариуполь и что она создала весь этот ужас».

В мае Людмила Денисова, секретарь по правам человека Украины, заявила, что оккупационный департамент в Мариуполе, в значительной степени опустошенный и обезлюдевший в результате ожесточенных боев, прежде чем был захвачен российскими войсками в мае, разработал планы «полностью роялизировать образование» путем введения его стандартов в следующий учебный год.

Максим Бородин, прокиевский депутат Мариупольского горсовета, сказал Радио Свободная Европа/Радио Л, что российская образовательная программа полна «уроков пропаганды».

«Они прямо учат детей ненавидеть Украину», — сказал Бородин.

«На так называемых «уроках истории» говорят, что Украина несет ответственность за развязывание нынешней войны, и отрицают, что Россия напала на Украину и Мариуполь и что она создала весь этот ужас».

Гражданские лица на оккупированных территориях особенно подвержены риску, поскольку Россия намеренно создала там «информационный вакуум», изолировав регион от украинских интернет- и мобильных операторов и иностранных СМИ, заявила бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.





«Часто у них нет доступа к Интернету, и они смотрят только российские программы по телевизору», — сказал Гриневич Азаттыку. Дети тоже все это слышат. А потом идут в школу, где оккупанты засоряют своими романами все образовательное пространство.

«Чем дольше это происходит, тем больше это влияет на их сознание, особенно когда у них недостаточно достоверной информации и они изолированы», — добавила она.

Он пришел к выводу, что целью русских было «разрушить украинскую национальную идентичность».

«Поэтому сразу же начали жечь книги по истории Украины», — сказал Гриневич. Вот почему они начали вмешиваться в систему образования и разрушать наши школы. «

По данным украинской прокуратуры, с момента вторжения России в Украину 24 февраля пострадало 1711 школ. Около 194 школ были полностью разрушены.

Роберт Коулсон из Радио Свободная Европа/Радио Свобода внес вклад в этот отчет.