Российские олигархи готовятся к слушанию дела о диффамации в Лондоне, и юридические службы готовы воспользоваться этим

Четыре российских олигарха, в том числе Роман Абрамович, на этой неделе подадут в суд заявление по делу о клевете, которое, несомненно, станет делом о клевете, за которым стоит следить, когда дело дойдет до суда.

Они возбуждают дело против Кэтрин Билтон и публикуют ее книгу-бестселлер «Путинские люди: как КГБ вернул Россию, а затем захватил Запад».

Команды юристов, квалифицированных юристов и младших юристов коллективно заработают миллионы фунтов в качестве гонорара в том, что может оказаться самым прибыльным делом о диффамации в истории британского права.

Пелтону лично предъявляют иск владелец футбольного клуба “Челси” Абрамович, нефтяной и имущественный магнат Шалва Чигиринский, а также российская государственная нефтегазовая компания “Роснефть”.

Все трое подали в суд на издателя книги Харпера Коллинза и двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Питера Авена. Однако Avene подает в суд за предполагаемые нарушения защиты данных, а не за клевету.

Судебные иски были возбуждены в течение трех недель с марта по апрель этого года, менее чем через год после того, как книга была впервые опубликована в твердом переплете. Верховный суд постановил, чтобы они были заслушаны одновременно.

День зарплаты юристов

Г-жа Таблс, которая заседает в Верховном суде, в среду заслушает юридические аргументы, чтобы определить предполагаемые обвинения в клевете, сделанные Пелтоном в ее книге.

То, как судья интерпретирует отрывки из книги, будет играть большую роль в определении успеха различных исков, поданных российскими миллиардерами.

Это дело представляет собой дешевый день для оплаты высокооплачиваемых лондонских адвокатов по делам о клевете, которые могут взимать до 750 фунтов в час за консультацию.

Законы, благоприятствующие истцам

Судебный процесс будет с энтузиазмом рассмотрен активистами, которые считают, что лондонские суды – и английские «дружественные к истцам» законы о клевете – часто используются для того, чтобы заставить замолчать журналистов-расследователей, которые работают в общественных интересах.

Джессика в девичестве Махинен, руководитель отдела политики в Index on Censorship, группе, выступающей за свободу выражения мнений, сказала: «Мы глубоко обеспокоены тем, что законы о диффамации в Великобритании, которые, как известно, дружелюбны по отношению к прокурорам, оказывают сдерживающее воздействие на журналистские расследования. по всему миру. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось ».

Билл Браудер, бизнесмен и движущая сила новых законов о санкциях в США и Великобритании против российских граждан, сказал: «Это грозит стать самой большой юридической грудой, которую я когда-либо видел, и рискует помешать будущим журналистам писать о состоянии Путина … В законы о клевете следует внести поправки, чтобы предотвратить снятие этих проблем в будущем ».

Юридическая фирма Harbottle & Lewis, которая работала на членов королевской семьи в недавних судебных делах о СМИ, была нанята Абрамовичем. В заявлении, опубликованном в марте, юридическая фирма заявила, что принимает меры в связи с «рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента».

Юридическая фирма заявила, что в книге «ложные утверждения о том, что наш клиент действовал коррумпированным образом, и выдвигаются ложные обвинения в отношении покупки нашего клиента и деятельности футбольного клуба Челси».

Заявление Абрамовича

В редком заявлении Абрамович, который оценивается в 10,7 миллиарда фунтов стерлингов, настаивал, что он неохотно подавал иск из-за неспособности найти “полюбовное решение”.

«К сожалению, эти ссылки не работали, и издатель не исправил ложные утверждения в книге», – сказал он.

Через девять дней после того, как Абрамович подал иск, «Роснефть», рыночная капитализация которой, по данным журнала Forbes, составляет 56,5 млрд фунтов стерлингов, подала иск в Верховный суд.

Московский нефтяной конгломерат – крупнейший в России. Днем позже, 1 апреля, Фридман, который имел состояние в 11,2 миллиарда фунтов стерлингов после накопления своего состояния в банковской сфере, подал в суд на HarperCollins за клевету, а девять дней спустя Авен, деловой партнер Фридмана с предполагаемым состоянием в 3,8 миллиарда фунтов стерлингов, утверждая, что проступок. законов о защите данных.

Последний иск подал Шалва Чигиринский, нефтяной магнат, работавший в юридической фирме Тейлора Весинга. Фридман и Авен пользуются одной и той же юридической фирмой CMS Cameron Mcckenna Nabarro Olswang, а специалист по вопросам клеветы «Роснефть» представляет Картера Рока.

Все иски были предъявлены независимо друг от друга, и российские истцы настаивают на отсутствии скоординированного стратегического плана, который мог бы нарушить работу книги г-жи Пелтон.

HarperCollins покрывает судебные издержки компании Belton, которая была куплена News Corp Руперта Мердока в 1989 году. HarperCollins охарактеризовал книгу Белтона как «надежную, важную и добросовестную работу».

«Мы будем решительно защищать эту новаторскую, новаторскую книгу и право сообщать о вопросах, представляющих большой общественный интерес», – говорится в заявлении компании.

Судебные документы показывают, что иск Абрамовича о клевете оспаривает утверждение о том, что Путин приказал приобрести «Челси» в 2003 году в политических целях. Стандартным источником этого утверждения является Сергей Пугачев, российский миллиардер в изгнании, который когда-то входил в ближайшее окружение Путина до вражды и его вынужденного бегства из страны.

По делу 2017 года судья Верховного суда назвал Пугачева ненадежным свидетелем.

В заявлении, опубликованном в Financial Times в мае, представитель Фридмана сказал: «Мы можем подтвердить, что ни г-н Авин, ни г-н Фридман не имели никаких предварительных сведений о других исках, о которых я говорил. стратегия с другими истцами или их адвокатами. “.