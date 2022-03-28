Российские олигархи жалуются: «Я не могу даже заплатить в ресторане» после санкций Великобритании

Российский бизнесмен, один из основателей группы «Альфа» Михаил Фридман в Москве, 17 сентября 2019 г. (Рейтер)

наказывать русский Британский олигарх попросил субсидию, чтобы он мог пойти и купить еду.

В интервью с украинец— Михаил Фридман, у которого якобы есть сеть, родился Богатство Он сказал, что из 11,9 миллиардов фунтов стерлингов ему теперь придется есть в своем доме в Athlone House на окраине Хэмпстед-Хит из-за штрафов, наложенных на его состояние.

Хотя ранее он высказывался против вторжения России в Украину, 15 марта правительство наказало Фридмана и заявило, что сейчас он «фактически находится под домашним арестом».

Выступая перед испанской газетой El Pais, он сказал: «Власти Великобритании должны будут выделить мне определенную сумму, чтобы я мог взять такси и купить еду, но это будет очень ограниченная сумма относительно стоимости жизни. В Лондоне.»

«Я даже не могу заплатить в ресторане. Я должен есть дома, и я практически нахожусь под домашним арестом».

Фридман является основателем крупнейшего в России частного банка «Альфа-банк» и был директором компании LetterOne, которая владеет акциями Holland & Barrett, до ухода с этой должности в начале этого месяца.

Он также заявил, что санкции против российских бизнесменов не будут иметь никакого эффекта, но посетовал на них, учитывая сумму денег, которую он вложил в Великобританию.

«Я был в Лондоне восемь лет, инвестировал миллиарды долларов в Великобританию и другие европейские страны, и ответ на это в том, что они конфискуют все и вышвырнут меня», — сказал он.

«Наказанные люди должны будут вернуться в Россию, где у них не будет иного выбора, кроме как быть полностью лояльными, и где они продолжат работать, потому что это энергичные, блестящие и талантливые люди, которые начнут свое дело и создавать рабочие места».

В электронном письме сотрудникам LetterOne он раскритиковал конфликт в редком политическом заявлении.

Как сообщает Financial Times, он сказал: «Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен, отвечающий за несколько тысяч сотрудников, которые у меня есть в России и Украине.

Однако я убежден, что война никогда не может быть решением. Этот кризис будет стоить жизней и разрушит два народа, которые были братьями на протяжении сотен лет.

«Хотя решение кажется пугающе неуловимым, я не могу не присоединиться к тем, кто страстно желает положить конец кровопролитию. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения».