тройной Внезапно бросил полотенце Дело на прошлой неделе является частью серии юридических действий, которые, по-видимому, связаны с международным давлением на российских бизнесменов в связи с войной России против Украины, а также с финансовыми санкциями, введенными различными правительствами в отношении нескольких олигархов, предположительно связанных с Кремлем.

Адвокат россиян Томас Клэр из Александрии, штат Вирджиния, Клэр Локк, не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать увольнение.

Адвокат Fusion GPS и Симпсона Джошуа Леви из Levy Firestone Muse в Вашингтоне отметил в своем заявлении, что Фридман, Авен и Хан недавно подверглись санкциям со стороны Соединенного Королевства и Европейского Союза.

«Мы рады, что истцы решили отказаться от своего дела после 4,5 лет ненужных судебных разбирательств. Как мы писали в нашей последней статье о дисквалификации, теперь ясно, что истцы используют это дело для защиты своей репутации, которой у них нет», Леви написал.

«По сути, владельцы «Альфа-банка» возражали против олигархов, отмечая, что они близки к российскому диктатору Владимиру Путину и в результате этой связи накопили невероятное состояние. Официальные заявления, объясняющие недавние экономические санкции, введенные в отношении истцов Европейским Союзом. и Великобритания, как мы полагаем, подтвердила эту Истину, охарактеризовав олигархию иначе: «…не действует независимо от требований вождя», «продолжает торговать с ним с большими преимуществами» и имеет « удалось захватить государственные активы через правительственные контакты», — добавил Леви.

Увольнение в пятницу последовало за аналогичным опровержением Альфа-банком иска в суде штата Флорида о привлечении к ответственности нескольких ответчиков по делу «Джона Доу», которые, по утверждению компании, распространяли ложь об отношениях банка с Трампом. Этот иск вызвал судебные иски в различных судах, поскольку поверенные банка пытались оформить повестку в суд, чтобы собрать доказательства от разных американцев по поводу обвинений.

Кроме того, адвокаты Фридмана, Авина и Хана в пятницу отказались от ряда апелляций в судах Нью-Йорка, поскольку они пытались восстановить иск о клевете против BuzzFeed за так называемую публикацию досье в январе 2017 года.