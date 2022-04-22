Лидер французской националистической и ультраправой политической партии Марин Ле Пен заметила, что ее импульс замедлился в преддверии воскресных выборов, поскольку ее прежние связи с Россией вновь всплыли на поверхность в последние дни.

Ле Пен набрала 23,1% голосов в первом туре выборов во Франции 10 апреля — она заняла второе место и обеспечила себе место в воскресном последнем туре против действующего президента Эммануэля Макрона, набравшего 27,8% голосов.

Противостояние Макрона и Ле Пен — это повторение выборов 2017 года, но на этот раз предварительные опросы говорят о том, что у нее больше шансов победить его.

Но в среду в крупных теледебатах против Макрона Ле Пен обвинили в «зависимости» от России, а политические обозреватели заявили, что она не нанесла серьезных ударов по французскому президенту. а голосование В четверг он предложил, чтобы Макрон выиграл второй тур с 55% голосов, а Ле Пен — с 45%.

Сообщается, что во время ее кампании команде Ле Пен пришлось избавиться от тысяч предвыборных листовок, на которых была фотография ее рукопожатия с российским лидером Владимиром Путиным. Ее команда заявила, что причиной удаления фотографии была опечатка, а не сама фотография.

«Когда вы разговариваете с Россией, вы разговариваете со своим банкиром», — сказал Макрон Ле Пен во время двухчасовых дебатов в среду, согласно переводу. По сообщениям, в 2014 году партия Ле Пен (Национальный фронт переименован в Национальное объединение) запросила кредиты у российских банков, в том числе у Первый российско-чешский банк Кредитор сказал, что имеет связи с Кремлем. В среду Ле Пен отвергла обвинения, заявив: «Я совершенно свободная женщина».

Она добавила, что ее команда ежемесячно выплачивает кредиты и что она берет кредиты только в российских банках, потому что ни один французский кредитор не даст денег ее партии.

Ранее на этой неделе лидер российской оппозиции Алексей Навальный Находясь в тюрьме после возвращения в Россию в прошлом году после лечения от отравления, он призвал французских избирателей поддержать Макрона и заявил, что Ле Пен слишком близок к России. Министр финансов Макрона Бруно Ле Мэр также предупредил в четверг о политике Ле Пен, заявив Шарлотте Рид из CNBC, что Франция рассмотрит возможность выхода из Европы, если она выйдет первой в воскресенье.