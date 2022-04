Моджтаба Рахман, управляющий директор консалтинговой компании Eurasia Group, заявил CNBC в пятницу, что Ле Пену удалось избежать проверки в преддверии первого тура голосования, «главным образом потому, что кампания была такой короткой, а он был фанатиком». [a far-right politician who also ran in the first round] Сделай так, чтобы она выглядела более умеренно».

Однако он заявил, что уровень внимания СМИ во втором туре «повысился», в том числе и в отношении его отношений с Россией.

Ле Пен встречалась с президентом России Владимиром Путиным лицом к лицу в 2017 году. Перед президентскими выборами того же года во Франции. Он также ранее поддерживал некоторые направления внешней политики России, в том числе решение о вторжении в украинский Крым в 2014 году. Утверждая, что это не было незаконным, потому что жители Крыма решили присоединиться к России на референдуме. Западные страны и правительство Украины сочли голосование в 2014 году незаконным.

Еще в 2017 году, Как она рассказала Би-би-си Что политику, которую вы защищали, также представлял бывший президент США Дональд Трамп И от Путина.

Ранее в этом году, когда Россия расширила свое военное присутствие вблизи границы с Украиной, Ле Пен заявила, что считает Москву союзником Франции и что Она не думала, что Россия хочет вторгнуться в Украину.

После кремлевского вторжения Ле Пен приветствовала поддержку Францией украинских беженцев. Но она также раскритиковала некоторые санкции, наложенные на Москву, утверждая, что эти меры наносят ущерб французским компаниям и частным лицам.

В свете нападок Макрона на финансовые связи Ле Пен с путинской Россией Альберто Алеманно, профессор европейского права парижской бизнес-школы HEC, заявил по электронной почте, что дебаты в среду «войдут в историю как успешная попытка поставить под сомнение легитимность политики Ле Пен. демократическая партия.»

«Это сделано для того, чтобы захватить воображение общественности, неразрывно связав голосование с Марин Ле Пен с путинской Россией. Это во время российского вторжения в Украину кажется одним из самых сильных способов защиты президентства Макрона», — добавил он.