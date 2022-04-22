Крайне правый кандидат от Национального объединения Франции на президентских выборах 2022 года Марин Ле Пен.
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Лидер французской националистической и ультраправой политической партии Марин Ле Пен заметила, что ее импульс замедлился в преддверии воскресных выборов из-за ее прошлых связей с… Россия В последние дни он снова появился.
Ле Пен набрала 23,1% голосов в первом туре выборов во Франции 10 апреля — она заняла второе место и обеспечила себе место в последнем туре воскресенья против действующего президента. Эммануэль Макронкоторый получил 27,8% голосов.
Противостояние Макрона и Ле Пен — это повторение выборов 2017 года, но на этот раз предварительные опросы говорят о том, что у нее больше шансов победить его.
Но в среду в крупных теледебатах против Макрона Ле Пен обвинили в «зависимости» от России, а политические обозреватели заявили, что она не нанесла серьезных ударов по французскому президенту. а голосование В четверг он предложил, чтобы Макрон выиграл второй тур с 55% голосов, а Ле Пен — с 45%.
Сообщается, что во время ее кампании команде Ле Пен пришлось избавиться от тысяч предвыборных листовок, на которых была фотография ее рукопожатия с российским лидером. Президент России Владимир Путин. Ее команда заявила, что причиной удаления фотографии была опечатка, а не сама фотография.
«Когда вы разговариваете с Россией, вы разговариваете со своим банкиром», — сказал Макрон Ле Пен во время двухчасовых дебатов в среду, согласно переводу. По сообщениям, в 2014 году партия Ле Пен (Национальный фронт переименован в Национальное объединение) запросила кредиты у российских банков, в том числе у Первый российско-чешский банк Кредитор сказал, что имеет связи с Кремлем. В среду Ле Пен отвергла обвинения, заявив: «Я совершенно свободная женщина».
Она добавила, что ее команда ежемесячно выплачивает кредиты и что она берет кредиты только в российских банках, потому что ни один французский кредитор не даст денег ее партии.
Ранее на этой неделе лидер российской оппозиции Алексей Навальный Находясь в тюрьме после возвращения в Россию в прошлом году после лечения от отравления, он призвал французских избирателей поддержать Макрона и заявил, что Ле Пен слишком близок к России. Министр финансов Макрона Бруно Ле Мэр также предупредил в четверг о политике Ле Пен, заявив Шарлотте Рид из CNBC, что Франция рассмотрит возможность выхода из Европы, если она выйдет первой в воскресенье.
Моджтаба Рахман, управляющий директор консалтинговой компании Eurasia Group, заявил CNBC в пятницу, что Ле Пену удалось избежать проверки в преддверии первого тура голосования, «главным образом потому, что кампания была такой короткой, а он был фанатиком». [a far-right politician who also ran in the first round] Сделай так, чтобы она выглядела более умеренно».
Однако он заявил, что уровень внимания СМИ во втором туре «повысился», в том числе и в отношении его отношений с Россией.
Ле Пен встречалась с президентом России Владимиром Путиным лицом к лицу в 2017 году. Перед президентскими выборами того же года во Франции. Он также ранее поддерживал некоторые направления внешней политики России, в том числе решение о вторжении в украинский Крым в 2014 году. Утверждая, что это не было незаконным, потому что жители Крыма решили присоединиться к России на референдуме. Западные страны и правительство Украины сочли голосование в 2014 году незаконным.
Еще в 2017 году, Как она рассказала Би-би-си Что политику, которую вы защищали, также представлял бывший президент США Дональд Трамп И от Путина.
Ранее в этом году, когда Россия расширила свое военное присутствие вблизи границы с Украиной, Ле Пен заявила, что считает Москву союзником Франции и что Она не думала, что Россия хочет вторгнуться в Украину.
После кремлевского вторжения Ле Пен приветствовала поддержку Францией украинских беженцев. Но она также раскритиковала некоторые санкции, наложенные на Москву, утверждая, что эти меры наносят ущерб французским компаниям и частным лицам.
В свете нападок Макрона на финансовые связи Ле Пен с путинской Россией Альберто Алеманно, профессор европейского права парижской бизнес-школы HEC, заявил по электронной почте, что дебаты в среду «войдут в историю как успешная попытка поставить под сомнение легитимность политики Ле Пен. демократическая партия.»
«Это сделано для того, чтобы захватить воображение общественности, неразрывно связав голосование с Марин Ле Пен с путинской Россией. Это во время российского вторжения в Украину кажется одним из самых сильных способов защиты президентства Макрона», — добавил он.
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