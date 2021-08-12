Россияне не очень хорошо занимают пятое место по количеству медалей на Олимпийских играх в Токио-2020. Комментаторы и официальные лица страны обвиняют Соединенные Штаты и другие страны в подтасовке игр. Это после того, как Олимпийский комитет России занял пятое место по количеству медалей.

Если включить результаты Олимпийского комитета России в олимпийскую историю России, это самый низкий результат с Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме. Спортсмены российского происхождения соревновались под названием Олимпийского комитета России на Олимпийских играх 2020 года из-за санкций, переданных России после того, как было обнаружено, что в стране действует допинговая программа.

Народный депутат РФ Алексей Журавлев, Согласно The Daily BeastОстальные страны-участницы Игр были охарактеризованы как «кучка антироссийских монстров, главным образом США».

В понедельник Ольга Скапева, телеведущая российского государственного телеканала, повторила эти заявления, заявив в прямом эфире, что Летние Игры были «ярчайшим примером полномасштабной русофобии».

«Эти Олимпийские игры плохо пахнут», – сказала Скапьева. «Мировой спорт навсегда перестал быть почетным соревнованием, а превратился в дешевый политический фарс. По просьбе американцев Международный олимпийский комитет отобрал у России две золотые медали».

Скабеева не представила никаких доказательств в поддержку своих утверждений, но это не помешало другим согласиться с обвинениями.

«Американцы уроды. Уроды морали. Зачем вообще обсуждать это шоу уродов и извращенцев?» The Daily Beast сообщила, что добавил вице-президент Госдумы России Петр Толстой.

Олег Матвечев, член Российского экспертного института социальных исследований, назвал поражение российской гимнастки Дины Авериной в многоборье по художественной гимнастике новым событием. Израильский Линой Ашрам выиграл золотую медаль даже после того, как российская команда потребовала аннулировать победу.

Матвейчев заявил, что золотую медаль Ашрама следовало отозвать, потому что она уронила штангу во время последнего упражнения. Он утверждал, что ей невозможно победить.

По иронии судьбы, Аверина из России сбросила планку на чемпионате мира 2018 года, но сумела выиграть золотую медаль.