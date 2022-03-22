Связанные с Кремлем официальные лица в Твиттере поддержали комментарии военного корреспондента Лары Логан после того, как она связала украинские батальоны с нацистами и Третьим рейхом, и назвали российское вторжение причиной гуманитарного кризиса в бывшей советской республике.

На прошлой неделе бывший ведущий Fox Nation, который стал призраком организации после того, как сравнил доктора Энтони Фаучи с нацистским военным преступником Йозефом Менгеле, доктором Освенцима, известным как «Ангел смерти», посетовал на количество дезинформации с передовой. в интервью Платформе.Голос реальной Америки.

«Я не куплюсь на это ни на секунду, — сказала она, — и буду с вами честна». «Я действительно думаю, что существует много дезинформации. Мы действительно не видели ничего подобного. Я имею в виду, что я освещаю войны уже 35 лет».

«Существует долгая история финансирования и вооружения нацистов в Украине Соединенными Штатами и нашими спецслужбами», — добавила она. Логан отметил, что в Интернете есть изображения, на которых украинские солдаты развеваются под флагом НАТО вместе с нацистскими эмблемами, такими как свастика и черное солнце.

Выдержки из ее разговора широко распространились через проверенные сообщения российских официальных лиц, таких как заместитель постоянного представителя России при ООН Александр Алимов. Официальный аккаунт российского Совета Европы, чьи права на представительство недавно были приостановлены, также опубликовал в Твиттере разговор.

согласно с Отчеты От Newsweek.«крайне правые и даже неонацистские элементы» существуют в некоторых вооруженных силах Украины, но аналитики также осудили «пропаганду» президента России Владимира Путина о том, что вторжение является попыткой «специальных военных» «денацифицировать» страну. .